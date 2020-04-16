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В Житомирской области зафиксировано 177 случаев COVID-19

В Житомирской области зафиксировано 177 случаев COVID-19

Киев  •  УНН

 • 25112 просмотра

КИЕВ. 17 апреля. УНН. По состоянию на вечер 16 апреля в Житомирской области в целом зафиксировано 177 случаев коронавирусной инфекции. За четверг вирусологическая лаборатория Житомирского областного лабораторного центра подтвердила COVID-19 еще у 15 жителей области, 11 из которых житомиряне. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт Житомирской ОГА.

“По состоянию на 22:00 16 апреля 2020 на Житомирщине лабораторно подтвержденными являются 177 случая COVID-19”, — говорится в сообщении.

Так, новые случаи 16 апреля зарегистрировано в таких городах Житомирской области:

11 случаев в Житомире (женщина, 35 лет; мужчина, 18 лет; женщина, 61 год; мужчина, 31 год; мальчик, 1 год; мужчина, 55 лет; мужчина, 29 лет; женщина, 44 года; женщина, 68 лет; женщина, 31 год; мужчина, 67 лет);
2 случая в Черняхове (мужчина, 67 лет; женщина, 49 лет);
1 случай в Коростене (женщина, 29 лет);
1 случай в Новограде-Волынском (женщина, 27 лет).

“Самым центром с подтвержденным COVID-19 является Коростень, где такой диагноз имеет 54 жителя города. В Житомире количество больных также выросло — до 42 пациентов. Довольно много инфицированных и в Бердичеве — 29 человек и в Малине — 22”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что в указанной области коронавирус зафиксирован уже в 12 районах: Радомышльский, Житомирский, Бердичевский, Малинский, Коростенский, Черняховский, Новоград-Волынский, Овручский, Коростышевский, Пулинского, Хорошевский и Лугинский.

Напомним, согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 4161 случай коронавирусной болезни COVID-19, из них 116 — летальные. Всего в мире заболело более 2 млн человек.

Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 185 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.

Позже глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что пандемия нового коронавируса ускоряется с экспоненциальной скоростью.

В свою очередь, в конце марта руководительница МВФ Кристалина Георгиева заявила, что мировая экономика вошла в рецессию. Позже, в отчете организации за 14 апреля МВФ заявил, что мировую экономику ждет худший год со времен Великой депрессии.

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