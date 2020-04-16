В Житомирской области зафиксировано 177 случаев COVID-19

КИЕВ. 17 апреля. УНН. По состоянию на вечер 16 апреля в Житомирской области в целом зафиксировано 177 случаев коронавирусной инфекции. За четверг вирусологическая лаборатория Житомирского областного лабораторного центра подтвердила COVID-19 еще у 15 жителей области, 11 из которых житомиряне. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт Житомирской ОГА.