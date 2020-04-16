На Великодні свята за безпекою слідкуватимуть 22 тис. правоохоронців - Клименко

КИЇВ. 16 квітня. УНН. На Великодні свята в Україні слідкуватимуть за правопорядком близько 22 тисяч поліцейських. Про це сказав голова Національної поліції України Ігор Клименко в ефірі ток-шоу “Право на владу”, передає УНН.