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На Великодні свята за безпекою слідкуватимуть 22 тис. правоохоронців - Клименко

На Великодні свята за безпекою слідкуватимуть 22 тис. правоохоронців - Клименко

Київ • УНН

 • 12892 перегляди

КИЇВ. 16 квітня. УНН. На Великодні свята в Україні слідкуватимуть за правопорядком близько 22 тисяч поліцейських. Про це сказав голова Національної поліції України Ігор Клименко в ефірі ток-шоу “Право на владу”, передає УНН.

“На Великодні свята чергуватимуть близько 22 тисяч поліцейських ... якщо не вдасться достучаться до свідомості громадян, поліція вдаватиметься до жорстких заходів”, — сказав Клименко.

Він додав, що напередодні свята буде задіяна поліція діалогу. Крім того, Клименко закликав предстоятелів церков враховувати рекомендації державних органів, щодо обмежень масових заходів під час епідемії коронавірусу.

Раніше як предстоятель ПЦУ Епіфаній, так і глава УГКЦ Святослав закликали зустріти Великдень онлайн.

Нагадаємо, згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксовано 4161 випадок коронавірусної хвороби COVID-19, з них 116 — летальні. Всього у світі захворіло понад 2 млн осіб.

Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 185 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.

Пізніше глава ВООЗ Тедрос Аданом Гебреісус заявив, що пандемія нового коронавірусу прискорюється з експоненційною швидкістю.

У свою чергу, наприкінці березня очільниця МВФ Крісталіна Георгієва заявила, що світова економіка увійшла в рецесію. Пізніше, у звіті організації за 14 квітня МВФ заявив, що світову економіку чекає найгірший рік з часів Великої депресії.

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