На Пасхальные праздники за безопасностью будут следить 22 тыс. правоохранителей - Клименко
Киев • УНН
КИЕВ. 16 апреля. УНН. На Пасхальные праздники в Украине будут следить за правопорядком около 22 тысяч полицейских. Об этом сказал председатель Национальной полиции Украины Игорь Клименко в эфире ток-шоу "Право на власть", передает УНН.
“На Пасху будут дежурить около 22 тысяч полицейских ... если не удастся достучаться до сознания граждан, полиция будет прибегать к жестким мерам”, — сказал Клименко.
Он добавил, что накануне праздника будет задействована полиция диалога. Кроме того, Клименко призвал предстоятелей церквей учитывать рекомендации государственных органов, об ограничениях массовых мероприятий во время эпидемии коронавируса.
Ранее как предстоятель ПЦУ Епифаний, так и глава УГКЦ Святослав призвали встретить Пасху онлайн.
Напомним, согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 4161 случай коронавирусной болезни COVID-19, из них 116 — летальные. Всего в мире заболело более 2 млн человек.
Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 185 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.
Позже глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что пандемия нового коронавируса ускоряется с экспоненциальной скоростью.
В свою очередь, в конце марта руководительница МВФ Кристалина Георгиева заявила, что мировая экономика вошла в рецессию. Позже, в отчете организации за 14 апреля МВФ заявил, что мировую экономику ждет худший год со времен Великой депрессии.