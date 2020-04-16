На Пасхальные праздники за безопасностью будут следить 22 тыс. правоохранителей - Клименко

КИЕВ. 16 апреля. УНН. На Пасхальные праздники в Украине будут следить за правопорядком около 22 тысяч полицейских. Об этом сказал председатель Национальной полиции Украины Игорь Клименко в эфире ток-шоу "Право на власть", передает УНН.