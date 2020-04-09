Пандемія COVID-19: глава УГКЦ закликав вірян не приносити великодні кошики та звільнив від сповіді

КИЇВ. 9 квітня. УНН. Глава Української греко-католицької церкви Святослав оголосив про те, що віряни під час карантину можуть не сповідатись і не причащатись, а також не брати участі у недільних та святкових богослужіннях. Про це глава УГКЦ розповів у своєму відеозверненні, оприлюдненому напередодні. Також Святослав пояснив, як поводитися людям у храмах під час Страсного тижня та Великодня, зазначає УНН з посиланням на інформаційний ресурс УГКЦ.