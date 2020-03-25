Пандемія коронавірусу: глава УГКЦ закликав вірян молитися онлайн на Великдень через COVID-19

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Київ • УНН

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КИЇВ. 25 березня. УНН. Глава Української греко-католицької церкви Святослав (Шевчук) дав поради вірянам та духовенству щодо ситуації зі святкуванням Великодня під час пандемії COVID-19, пише УНН з посиланням на інформаційний ресурс УГКЦ.

На основі цих порад єпископи у своїх єпархіях та екзархатах мають допомогти священникам сформувати критерії стосовно поведінки священнослужителів у цих надзвичайних обставинах.

Згідно повідомленням, такими порадами стали:

“Перше — якщо у Страсний тиждень і на свято Воскресіння Христового в країнах нашого проживання триватиме карантин, то пасхальні богослужіння слід проводити в такий самий спосіб, як ми молилися в неділі Великого посту, тобто зараз.

Предстоятель вважає, що вірних треба заохочувати якнайбільше користати із трансляцій церковних богослужб, але їх мають забезпечити священнослужителі з храмів та соборів.

Друге — страсні й великодні служби цього року в усій Католицькій Церкві служаться без участі вірних — заради безпеки, щоб зменшити контакт між людьми і не поширювати вірусів.

Третє — у Великий четвер цього року не виконувати обряду вмивання ніг.

Четверте — у Велику п’ятницю не робити жодних процесій — ні в храмі, ні поза ним. Плащаницю можна винести зі святилища прямо до Божого гробу та встановити обмеження перед самою плащаницею, щоб вірні не підходили для її цілування.

Блаженніший Святослав радить організувати доступ до плащаниці так, щоб люди не скупчувалися в храмі понад встановлену санітарними нормами допустиму кількість осіб.

П’яте — у неділю Пасхи служити, по змозі, надворі. Не робити процесій — ні в храмі, ні довкола храму. Якщо владики вважатимуть за можливе, відповідно до санітарних норм певної країни, служити в храмі, то в ньому мають перебувають лише священнослужителі та співці. Усі інші повинні залишитися надворі. При цьому їм треба забезпечити можливість брати участь у богослужіннях, слухаючи відправи через гучномовці або переглядаючи їх на екранах. Слід просити людей не скупчуватися, а перебувати на встановленій санітарними нормами відстані.

Та однак, якщо карантин цього вимагатиме, слід брати участь у богослужіннях через трансляції, залишаючись вдома.

Шосте — освячувати лозу у Квітну неділю та святити паски й великодні страви на Пасху лише надворі. Просити при цьому вірних не скупчуватися понад дозволену норму відстані між собою. Освячувати страви можна у Великодню суботу стільки часу, скільки це буде потрібно”.

Також глава УГКЦ наголошує, аби до храмів не приносили страви на освячення особи літнього і похилого віку; ті, у яких члени родини мають ознаки респіраторного захворювання; ті, хто перебуває на самоізоляції. Їх слід повідомити, що великодні кошики будуть освячені теж за посередництвом онлайн-трансляцій.

“Прикладом у цьому нам має слугувати Папа Римський, який благословляє людей на площі Святого Петра у Ватикані, і це благословення поширюється також на тих, хто єднається з ним за допомогою радіо і телебачення”, — запевнив Святослав.

“Також не потрібно водити гаївок біля храмів, не влаштовувати великодніх забав, щоб не збирати людей разом”, — додали в УГКЦ.

Нагадаємо, ПЦУ прокоментувала запровадження режиму надзвичайної ситуації по Україні.

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