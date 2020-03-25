Пандемия коронавируса: глава УГКЦ призвал верующих молиться онлайн на Пасху из-за COVID-19

На основе этих советов епископы в своих епархиях и экзархатах должны помочь священникам сформировать критерии относительно поведения священнослужителей в этих чрезвычайных обстоятельствах.

Согласно сообщению, такими советами стали:

“Первое — если в Страстную неделю и на праздник Воскресения Христова в странах нашего проживания продлится карантин, то пасхальные богослужения следует проводить таким же образом, как мы молились в воскресенье Великого поста, то есть сейчас.

Предстоятель считает, что верных надо поощрять как можно больше пользоваться трансляцией церковных богослужений, но их должны обеспечить священнослужители из храмов и соборов.

Второе — страстные и пасхальные службы в этом году во всей Католической Церкви служатся без участия верующих — ради безопасности, чтобы уменьшить контакт между людьми и не распространять вирусов.

Третье — в Великий четверг в этом году не выполнять обряда умывания ног.

Четвертое — в Великую пятницу не делать никаких процессий — ни в храме, ни вне его. Плащаницу можно вынести из святилища прямо Божия гроба и установить ограничения перед самой плащаницей, чтобы верующие не подходили для ее целования.

Блаженнейший Святослав советует организовать доступ к плащанице так, чтобы люди не скапливались в храме сверх установленной санитарными нормами допустимое количество человек.

Пятое — в воскресенье Пасхи служить, по возможности, на улице. Не делать процессий — ни в храме, ни вокруг храма. Если владыки будут считать возможным, в соответствии с санитарными нормами определенной страны, служить в храме, то в нем должны находится только священнослужители и певчие. Все остальные должны остаться на улице. При этом им необходимо обеспечить возможность участвовать в богослужениях, слушая службы через громкоговорители или просматривая их на экранах. Следует просить людей не скапливаться, а находиться на установленной санитарными нормами расстояния.

И однако, если карантин этого потребует, следует участвовать в богослужениях через трансляции, оставаясь дома.

Шестое — освящать лозу в Вербное воскресенье и святить пасхи и пасхальные блюда на Пасху только на улице. Просить при этом верующих не скапливаться более разрешенной нормы расстоянии между собой. Освящать блюда можно в Пасхальную субботу столько времени, сколько это будет нужно”.

Также глава УГКЦ отмечает, чтобы в храмы не приносили блюда на освящение лица пожилого и старческого возраста; те, в которых члены семьи имеют признаки респираторного заболевания; те, кто находится на самоизоляции. Их следует сообщить, что пасхальные корзины будут освящены тоже посредством онлайн-трансляций.

“Примером в этом нам должен служить Папа Римский, который благословляет людей на площади Святого Петра в Ватикане, и это благословение распространяется также на тех, кто соединяется с ним при помощи радио и телевидения”, — заверил Святослав.

“Также не нужно водить гаевок возле храмов, не устраивать пасхальных забав, чтобы не собирать людей вместе”, — добавили в УГКЦ.

Напомним, ПЦУ прокомментировала введение режима чрезвычайной ситуации по Украине.