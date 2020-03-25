Пандемія коронавірусу: ПЦУ прокоментувала запровадження режиму надзвичайної ситуації по Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 25 березня. УНН. Православна церква України прокоментувала запровадження режиму надзвичайної ситуації по Україні, прийняте сьогодні Кабінетом міністрів України, пише УНН з посиланням на повідомлення ПЦУ.
“У зв‘язку із запровадженням Кабінетом Міністрів України режиму надзвичайної ситуації на всій території України до 24 квітня 2020 р., що включає період Страсного тижня і Великдень (19 квітня), повідомляємо, що Священний Синод Православної Церкви України ухвалюватиме відповідні практичні рекомендації для духовенства і мирян, зокрема, про порядок звершення богослужінь в ці дні, в міру наближення відповідного часу”, — вказано у повідомленні.
Також у ПЦУ вказали, що: “Рішення буде ухвалене вчасно, з урахуванням обставин, які швидко змінюються, рішень інших Помісних Православних Церков та у взаємодії з державою. Закликаємо всіх у надії на Боже милосердя продовжувати свої молитви до Господа про подолання згубної пошесті та її наслідків”.
Додамо, Епіфаній провів молитву за припинення епідемії.