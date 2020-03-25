Пандемия коронавируса: ПЦУ прокомментировала введение режима чрезвычайной ситуации по Украине

“В связи с введением Кабинетом Министров Украины режима чрезвычайной ситуации на всей территории Украины в 24 апреля 2020 года, включающий период Страстной недели и Пасхи (19 апреля), сообщаем, что Священный Синод Православной Церкви Украины будет принимать соответствующие практические рекомендации для духовенства и мирян, в частности, о порядке совершения богослужений в эти дни, по мере приближения соответствующего времени”, — указано в сообщении.

Также в ПЦУ указали, что: “Решение будет принято вовремя, с учетом обстоятельств, которые быстро изменяются, решений других Поместных Православных Церквей и во взаимодействии с государством. Призываем всех в надежде на милосердие Божие продолжать свои молитвы к Господу о преодолении губительного поветрия и ее последствий”.

Добавим, Епифаний провел молитву за прекращение эпидемии.