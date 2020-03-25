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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 74704 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 88031 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 100153 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 97857 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 107009 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 93077 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 103688 просмотра

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Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 106165 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131171 просмотра

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Пандемия коронавируса: ПЦУ прокомментировала введение режима чрезвычайной ситуации по Украине

Пандемия коронавируса: ПЦУ прокомментировала введение режима чрезвычайной ситуации по Украине

Киев  •  УНН

 • 42497 просмотра

КИЕВ. 25 марта. УНН. Православная церковь Украины прокомментировала введение режима чрезвычайной ситуации по Украине, принятое сегодня Кабинетом министров Украины, пишет УНН со ссылкой на сообщение ПЦУ.

“В связи с введением Кабинетом Министров Украины режима чрезвычайной ситуации на всей территории Украины в 24 апреля 2020 года, включающий период Страстной недели и Пасхи (19 апреля), сообщаем, что Священный Синод Православной Церкви Украины будет принимать соответствующие практические рекомендации для духовенства и мирян, в частности, о порядке совершения богослужений в эти дни, по мере приближения соответствующего времени”, — указано в сообщении.

Также в ПЦУ указали, что: “Решение будет принято вовремя, с учетом обстоятельств, которые быстро изменяются, решений других Поместных Православных Церквей и во взаимодействии с государством. Призываем всех в надежде на милосердие Божие продолжать свои молитвы к Господу о преодолении губительного поветрия и ее последствий”.

Добавим, Епифаний провел молитву за прекращение эпидемии.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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