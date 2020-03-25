Пандемія COVID-19: Епіфаній провів молитву за припинення епідемії
Київ • УНН
КИЇВ. 25 березня. УНН. Долучившись до заклику Всеукраїнської ради Церков і релігійних організацій Митрополит Київський і всієї України Епіфаній сьогодні провів молебень у Свято-Михайлівському Золотоверхому соборі столиці, пише УНН з посиланням на пресслужбу Православної церкви України.
“В цей День загальної молитви і посту за Україну Предстоятелю співслужила всечесна братія обителі. Під час відправи Його Блаженство виголосив всеукраїнську молитву за припинення пошесті згубної (епідемії)”, — вказано у повідомлення.
У ПЦУ також зазначили, що: “Напередодні помісна Українська Православна Церква закликала усіх вірян, у кожному куточку України, в цей день, залишаючись кожен у місці свого перебування, приєднатися до подвигу посиленого посту (для тих, кому дозволяє стан здоров’я) та спільної молитви, щоб єдиними вустами попросити у Господа захисту від цієї згубної хвороби, допомоги у боротьбі з пандемією, а також помолитися за медичних працівників та всіх, хто жертовно служить ближнім”.
Додамо, ПЦУ опублікувала настанови духовенству на час епідемії COVID-19.