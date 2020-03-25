Пандемия COVID-19: Епифаний провел молитву за прекращение эпидемии

“В этот День общей молитвы и поста за Украину Предстоятелю сослужила всечестная братия обители. Во время службы Его Блаженство произнес всеукраинскую молитву за прекращение эпидемии пагубной (эпидемии)”, — указано в сообщении.

В ПЦУ также отметили, что: “Накануне поместная Украинская Православная Церковь призвала всех верующих, в каждом уголке Украины, в этот день, оставаясь каждый в месте своего пребывания, присоединиться к подвигу усиленного поста (для тех, кому позволяет состояние здоровья) и общей молитвы, чтобы едиными устами попросить у Господа защиты от этой пагубной болезни, помощи в борьбе с пандемией, а также помолиться за медицинских работников и всех, кто жертвенно служит ближним”.

Добавим, ПЦУ опубликовала установки духовенству на время эпидемии COVID-19.