Пандемия COVID-19: Епифаний провел молитву за прекращение эпидемии
Киев • УНН
КИЕВ. 25 марта. УНН. Приобщившись к призыву Всеукраинского Совета Церквей и религиозных организаций Митрополит Киевский и всея Украины Епифаний сегодня провел молебен в Свято-Михайловском Златоверхом соборе столицы, пишет УНН со ссылкой на пресс-службу Православной церкви Украины.
“В этот День общей молитвы и поста за Украину Предстоятелю сослужила всечестная братия обители. Во время службы Его Блаженство произнес всеукраинскую молитву за прекращение эпидемии пагубной (эпидемии)”, — указано в сообщении.
В ПЦУ также отметили, что: “Накануне поместная Украинская Православная Церковь призвала всех верующих, в каждом уголке Украины, в этот день, оставаясь каждый в месте своего пребывания, присоединиться к подвигу усиленного поста (для тех, кому позволяет состояние здоровья) и общей молитвы, чтобы едиными устами попросить у Господа защиты от этой пагубной болезни, помощи в борьбе с пандемией, а также помолиться за медицинских работников и всех, кто жертвенно служит ближним”.
Добавим, ПЦУ опубликовала установки духовенству на время эпидемии COVID-19.