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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 73844 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 87173 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 100003 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 97114 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 106797 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 92731 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 103639 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 106149 просмотра

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131158 просмотра

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Пандемия COVID-19: Епифаний провел молитву за прекращение эпидемии

Пандемия COVID-19: Епифаний провел молитву за прекращение эпидемии

Киев  •  УНН

 • 15627 просмотра

КИЕВ. 25 марта. УНН. Приобщившись к призыву Всеукраинского Совета Церквей и религиозных организаций Митрополит Киевский и всея Украины Епифаний сегодня провел молебен в Свято-Михайловском Златоверхом соборе столицы, пишет УНН со ссылкой на пресс-службу Православной церкви Украины.

“В этот День общей молитвы и поста за Украину Предстоятелю сослужила всечестная братия обители. Во время службы Его Блаженство произнес всеукраинскую молитву за прекращение эпидемии пагубной (эпидемии)”, — указано в сообщении.

В ПЦУ также отметили, что: “Накануне поместная Украинская Православная Церковь призвала всех верующих, в каждом уголке Украины, в этот день, оставаясь каждый в месте своего пребывания, присоединиться к подвигу усиленного поста (для тех, кому позволяет состояние здоровья) и общей молитвы, чтобы едиными устами попросить у Господа защиты от этой пагубной болезни, помощи в борьбе с пандемией, а также помолиться за медицинских работников и всех, кто жертвенно служит ближним”.

Добавим, ПЦУ опубликовала установки духовенству на время эпидемии COVID-19.

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