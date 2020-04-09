Пандемия COVID-19: глава УГКЦ призвал верующих не приносить пасхальные корзины и освободил от исповеди

В связи с чрезвычайными обстоятельствами Святослав (Шевчук) объявил, что Украинская греко-католическая церковь снимает несколько обязанностей из своих верующих.

Первое — от обязательного участия в воскресных и праздничных богослужениях. Зато верующим предлагают участвовать в службе через онлайн-трансляции. Второе — греко-католикам разрешили не исповедоваться и не идти к причастию во время карантина.

“Даже в таких обстоятельствах наши веряне приходят к священнику и просят о святом причастии, то он не имеет морального права отказать. Но я прошу вас не настаивайте. В нынешних обстоятельствах прошу исповедоваться только в опасности смерти. А святое причастие мы сможем совершать так, как это приписывают строгие правила карантина”, — сказал глава УГКЦ.

После окончания карантина — у верующих будет один месяц, чтобы исповедаться.

Всех верян греко-католиков глава церкви попросил оставаться дома, но если люди таки придут в церковь, то они должны соблюдать правила карантина, так же как и священники. “Мы просим, чтобы в наших храмах священники совершали службы без верян, просим быть их во дворе сохраняя социальную дистанцию и другие санитарные предписания”, — отметил он.

Также во время причастия веряне должны широко открывать рот и не касаться им ложечки. “Само дыхание тоже может быть опасным, поэтому после уделения причастия мы просим наших священников после каждого причастника чинно, ответственно дезинфицировать эту ложечку полотенцем, пропитанным спиртом соответствующей концентрации”, — добавил Святослав.

Глава УГКЦ попросил не приносить на этот раз в церковь на освящение иву и пасхальные корзинки.

“Вы сможете освятить и лозу, и пасхальные корзины в ваших домах с помощью онлайн-трансляций. Там, где невозможно участвовать в Пасхальном богослужении, отец семейства может святой водой окропить эти блюда. И будьте уверены, вы сможете достойно отпраздновать праздник Воскресения Христова”, — заверил Святослав Шевчук.

Обращение главы УГКЦ Святослава (Шевчука):

Отметим, что в конце марта глава УГКЦ призвал верующих молиться онлайн на Пасху из-за COVID-19.