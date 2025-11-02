У Запоріжжі пролунали вибухи: є руйнування в житловому секторі
Київ • УНН
У ніч на неділю, 2 листопада, у Запоріжжі пролунало кілька вибухів. Внаслідок ворожого удару пошкоджено житловий сектор, попередньо минулося без постраждалих.
У Запоріжжі в ніч на неділю, 2 листопада, пролунало кілька вибухів. Про це повідомив начальник ОВА Іван Федоров, інформує УНН.
Деталі
За його словами, внаслідок ворожого удару є пошкодження у житловому секторі.
Попередньо, минулося без постраждалих. Усі деталі зʼясовуються
Нагадаємо
За добу 30 жовтня російські війська атакували 19 населених пунктів Запорізької області, внаслідок чого загинули троє людей, ще 29 отримали поранення. Окупанти здійснили ракетні удари, авіаційні атаки, застосували безпілотники, РСЗВ та артилерію.
