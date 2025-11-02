$42.080.01
1 листопада, 14:21 • 21778 перегляди
Сирський: звільнення території на Добропільському виступі продовжується, Покровськ та Мирноград - тримаємо
1 листопада, 14:06 • 40697 перегляди
Кожен українець зможе безкоштовно проїхати 3000 кілометрів залізницею - Зеленський
1 листопада, 08:30 • 51161 перегляди
П’ять довгоочікуваних прем’єр, які не можливо пропустити: що подивитися у листопадіVideo
Ексклюзив
1 листопада, 07:00 • 72646 перегляди
Як сидіти на веганській дієті без шкоди для здоров’я: поради дієтологиніPhoto
1 листопада, 06:00 • 66582 перегляди
Оформлення відстрочок у ЦНАПах, зміни у Базовій соціальній допомозі, продовження мобілізації: що змінитися з 1 листопада
31 жовтня, 20:50 • 40334 перегляди
ГУР проводить контратаку під Покровськом, щоб розблокувати логістику - джерело
31 жовтня, 18:17 • 53692 перегляди
В Україні тимчасово заборонили експорт необробленої деревини
31 жовтня, 17:29 • 43817 перегляди
Пентагон схвалив передачу Україні ракет Tomahawk, остаточне рішення за Трампом - ЗМІ
31 жовтня, 16:15 • 37482 перегляди
Ексмера Одеси Труханова відправили під цілодобовий домашній арешт до 28 грудня
Ексклюзив
31 жовтня, 14:27 • 36846 перегляди
Одруження через "Дію": понад 50 парам було відмовлено у реєстрації шлюбу
У Запоріжжі пролунали вибухи: є руйнування в житловому секторі

Київ • УНН

 • 278 перегляди

У ніч на неділю, 2 листопада, у Запоріжжі пролунало кілька вибухів. Внаслідок ворожого удару пошкоджено житловий сектор, попередньо минулося без постраждалих.

У Запоріжжі пролунали вибухи: є руйнування в житловому секторі

У Запоріжжі в ніч на неділю, 2 листопада, пролунало кілька вибухів. Про це повідомив начальник ОВА Іван Федоров, інформує УНН.

Деталі

За його словами, внаслідок ворожого удару є пошкодження у житловому секторі.

Попередньо, минулося без постраждалих. Усі деталі зʼясовуються

- написав Федоров.

Нагадаємо

За добу 30 жовтня російські війська атакували 19 населених пунктів Запорізької області, внаслідок чого загинули троє людей, ще 29 отримали поранення. Окупанти здійснили ракетні удари, авіаційні атаки, застосували безпілотники, РСЗВ та артилерію.

Запоріжжя зазнало ворожої атаки: пошкоджено об'єкт інфраструктури, у місті вирують пожежі30.10.25, 05:11 • 27491 перегляд

Вадим Хлюдзинський

Війна в Україні
Війна в Україні
Запоріжжя