1 ноября, 14:21
Сырский: освобождение территории на Добропольском выступе продолжается, Покровск и Мирноград - держим
1 ноября, 14:06
Каждый украинец сможет бесплатно проехать 3000 километров по железной дороге - Зеленский
1 ноября, 08:30
Пять долгожданных премьер, которые невозможно пропустить: что посмотреть в ноябреVideo
Эксклюзив
1 ноября, 07:00
Как сидеть на веганской диете без вреда для здоровья: советы диетологаPhoto
1 ноября, 06:00
Оформление отсрочек в ЦПАУ, изменения в Базовой социальной помощи, продление мобилизации: что изменится с 1 ноября
31 октября, 20:50
ГУР проводит контратаку под Покровском, чтобы разблокировать логистику - источник
31 октября, 18:17
В Украине временно запретили экспорт необработанной древесины
31 октября, 17:29
Пентагон одобрил передачу Украине ракет Tomahawk, окончательное решение за Трампом - СМИ
31 октября, 16:15
Экс-мэра Одессы Труханова отправили под круглосуточный домашний арест до 28 декабря
Эксклюзив
31 октября, 14:27
Женитьба через "Дію": более 50 парам было отказано в регистрации брака
В Запорожье прогремели взрывы: есть разрушения в жилом секторе

Киев • УНН

 • 210 просмотра

В ночь на воскресенье, 2 ноября, в Запорожье прогремело несколько взрывов. В результате вражеского удара поврежден жилой сектор, предварительно обошлось без пострадавших.

В Запорожье прогремели взрывы: есть разрушения в жилом секторе

В Запорожье в ночь на воскресенье, 2 ноября, прогремело несколько взрывов. Об этом сообщил начальник ОВА Иван Федоров, информирует УНН.

Подробности

По его словам, в результате вражеского удара есть повреждения в жилом секторе.

Предварительно, обошлось без пострадавших. Все детали выясняются

- написал Федоров.

Напомним

За сутки 30 октября российские войска атаковали 19 населенных пунктов Запорожской области, в результате чего погибли три человека, еще 29 получили ранения. Оккупанты совершили ракетные удары, авиационные атаки, применили беспилотники, РСЗО и артиллерию.

Запорожье подверглось вражеской атаке: поврежден объект инфраструктуры, в городе бушуют пожары30.10.25, 05:11 • 27489 просмотров

Вадим Хлюдзинский

