В Запорожье прогремели взрывы: есть разрушения в жилом секторе
Киев • УНН
В ночь на воскресенье, 2 ноября, в Запорожье прогремело несколько взрывов. В результате вражеского удара поврежден жилой сектор, предварительно обошлось без пострадавших.
В Запорожье в ночь на воскресенье, 2 ноября, прогремело несколько взрывов. Об этом сообщил начальник ОВА Иван Федоров, информирует УНН.
Подробности
По его словам, в результате вражеского удара есть повреждения в жилом секторе.
Предварительно, обошлось без пострадавших. Все детали выясняются
Напомним
За сутки 30 октября российские войска атаковали 19 населенных пунктов Запорожской области, в результате чего погибли три человека, еще 29 получили ранения. Оккупанты совершили ракетные удары, авиационные атаки, применили беспилотники, РСЗО и артиллерию.
