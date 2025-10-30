Запорожье подверглось вражеской атаке: поврежден объект инфраструктуры, в городе бушуют пожары
Киев • УНН
В ночь на 30 октября Запорожье подверглось вражескому удару, в результате которого поврежден объект инфраструктуры. По предварительной информации, пострадавших нет, город атаковали баллистические ракеты и БПЛА.
В ночь на четверг, 30 октября, город Запорожье оказался под вражеским ударом. Об этом сообщил начальник Запорожской ОВА Иван Федоров, информирует УНН.
Детали
По его словам, в результате обстрела поврежден объект инфраструктуры.
По предварительной информации, обошлось без пострадавших
Тем временем местные паблики информируют, что за 10 минут по Запорожью "прилетело" около 4 баллистических ракет Искандер-М, также город атакуют БпЛА. Сообщается о многих пожарах.
Напомним
Вечером среды, 29 октября, враг нанес удары по Беленьковской общине Запорожской области. В результате вражеской атаки получили ранения два человека - мужчина и женщина.
