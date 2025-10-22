$41.760.03
В Запорожье без света почти 2000 человек из-за атаки РФ

Киев • УНН

 • 214 просмотра

В результате ночного обстрела Запорожья 22 октября около 2000 человек остались без электроэнергии. Работы по ликвидации последствий начнутся после разрешения ситуации с безопасностью.

В Запорожье без света почти 2000 человек из-за атаки РФ

После ночного обстрела Запорожья в среду, 22 октября, около 2000 человек остались без электроэнергии. Об этом информирует начальник Запорожской ОВА Иван Федоров, передает УНН.

Из-за ночной вражеской атаки без электроснабжения почти 2000 человек

- сообщил он.

По словам Федорова, работы по ликвидации последствий начнутся, как только позволит ситуация с безопасностью.

Россия атаковала энергетическую инфраструктуру Украины - Минэнерго22.10.25, 06:26 • 576 просмотров

Вита Зеленецкая

ОбществоПроисшествия
Военное положение
Война в Украине
Отключение света
Блэкаут
Электроэнергия
Запорожье