В Запорожье без света почти 2000 человек из-за атаки РФ
Киев • УНН
В результате ночного обстрела Запорожья 22 октября около 2000 человек остались без электроэнергии. Работы по ликвидации последствий начнутся после разрешения ситуации с безопасностью.
После ночного обстрела Запорожья в среду, 22 октября, около 2000 человек остались без электроэнергии. Об этом информирует начальник Запорожской ОВА Иван Федоров, передает УНН.
Из-за ночной вражеской атаки без электроснабжения почти 2000 человек
По словам Федорова, работы по ликвидации последствий начнутся, как только позволит ситуация с безопасностью.
