У Запоріжжі без світла майже 2000 людей через атаку рф

$41.760.03
48.660.10
ukenru
00:40 • 9872 перегляди
Спецпредставник путіна заявив, що підготовка зустрічі лідерів рф та США триваєVideo
21 жовтня, 21:57 • 22604 перегляди
Трамп про можливу зустріч з путіним: Я не хочу, щоб зустріч була марною, ми ще не прийняли рішенняVideo
21 жовтня, 19:58 • 25838 перегляди
Генштаб ЗСУ підтвердив ураження брянського хімічного заводу ракетами Storm Shadow на території рф
21 жовтня, 19:07 • 23894 перегляди
Зустріч Дональда Трампа з путіним в Угорщині скасована - ЗМІ
21 жовтня, 17:01 • 25809 перегляди
Європа та Україна готують план з 12 пунктів щодо завершення війни – Bloomberg
21 жовтня, 14:07 • 30297 перегляди
“Контракт 18-24" розширили: тепер служити можна у будь-якій бригаді Сил оборони
21 жовтня, 13:53 • 45791 перегляди
Новим ректором Державного біотехнологічного університету може стати прихильник “харківської весни” з проросійськими настроямиPhoto
21 жовтня, 12:57 • 24369 перегляди
Діставайте шарфи та пуховики: на сході України очікуються заморозки
21 жовтня, 11:39 • 23496 перегляди
Плюс 325 млрд гривень на фінансування сектору безпеки і оборони: Рада ухвалила зміни до бюджету
21 жовтня, 10:33 • 24438 перегляди
Рада призначила Бережну очільницею Мінкульту
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+3°
2.5м/с
86%
749мм
Популярнi новини
Правки до держбюджету-2026: Верховна Рада працювала майже до комендантської години21 жовтня, 21:03 • 11508 перегляди
У Києві вибухи: працює протиповітряна оборона 21 жовтня, 22:19 • 12433 перегляди
росіяни атакували Київ балістикою, зафіксовано пожежу – Кличко21 жовтня, 22:30 • 8686 перегляди
армія рф вдарила по інфраструктурі Запоріжжя - ОВА21 жовтня, 22:43 • 6982 перегляди
Виклик медиків, пожежі в різних районах: що відомо про наслідки нічної атаки на Київ 21 жовтня, 22:59 • 12268 перегляди
Публікації
Новим ректором Державного біотехнологічного університету може стати прихильник “харківської весни” з проросійськими настроямиPhoto21 жовтня, 13:53 • 45791 перегляди
Гелловін-2025: топ костюмів, які дозволять бути не страшним, а незабутнімPhoto21 жовтня, 07:50 • 51805 перегляди
Початок бюджетного процесу в Раді: що відомо про Держбюджет-202621 жовтня, 06:03 • 50177 перегляди
П'ять неймовірно смачних і поживних рецептів з мисливськими ковбаскамиPhoto20 жовтня, 15:48 • 54961 перегляди
Пограбування Лувра: головні подробиці резонансного злочину20 жовтня, 08:22 • 111788 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Віталій Кличко
Марко Рубіо
Ніколя Саркозі
Емманюель Макрон
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Запоріжжя
Угорщина
Білий дім
Реклама
УНН Lite
Дженніфер Лопес витрачає статки на чаклунство, щоб повернути Бена Аффлека - ЗМІ21 жовтня, 16:48 • 13980 перегляди
Фассбендер зіграє Джо Кеннеді у новому серіалі від Netflix21 жовтня, 12:00 • 29567 перегляди
Білий дім спростував інформацію про можливе звільнення репера Diddy: остаточне рішення за Трампом - Daily Mail21 жовтня, 05:58 • 39978 перегляди
Дружина футболіста Олександра Зінченка святкує ювілей: вітання Владі записав навіть БекхемVideo20 жовтня, 15:55 • 30954 перегляди
Дженніфер Лопес розкрила ім'я актора, який найкраще цілується19 жовтня, 04:31 • 87061 перегляди
Актуальне
Соціальна мережа
Золото
Х-47М2 «Кинджал»
МіГ-31
BFM TV

У Запоріжжі без світла майже 2000 людей через атаку рф

Київ • УНН

 • 660 перегляди

Внаслідок нічного обстрілу Запоріжжя 22 жовтня близько 2000 людей залишилися без електроенергії. Роботи з ліквідації наслідків розпочнуться після дозволу безпекової ситуації.

У Запоріжжі без світла майже 2000 людей через атаку рф

Після нічного обстрілу Запоріжжя у середу, 22 жовтня, близько 2000 людей залишилися без електроенергії. Про це інформує начальник Запорізької ОВА Іван Федоров, передає УНН.

Через нічну ворожу атаку без електропостачання майже 2000 людей

- повідомив він.

За словами Федорова, роботи з ліквідації наслідків розпочнуться як тільки дозволить безпекова ситуація.

росія атакувала енергетичну інфраструктуру України - Міненерго22.10.25, 06:26 • 746 переглядiв

Віта Зеленецька

СуспільствоПодії
Воєнний стан
Війна в Україні
Відключення світла
Блекаут 
Електроенергія
Запоріжжя