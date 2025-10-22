У Запоріжжі без світла майже 2000 людей через атаку рф
Київ • УНН
Внаслідок нічного обстрілу Запоріжжя 22 жовтня близько 2000 людей залишилися без електроенергії. Роботи з ліквідації наслідків розпочнуться після дозволу безпекової ситуації.
Після нічного обстрілу Запоріжжя у середу, 22 жовтня, близько 2000 людей залишилися без електроенергії. Про це інформує начальник Запорізької ОВА Іван Федоров, передає УНН.
Через нічну ворожу атаку без електропостачання майже 2000 людей
За словами Федорова, роботи з ліквідації наслідків розпочнуться як тільки дозволить безпекова ситуація.
