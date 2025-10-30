Запоріжжя зазнало ворожої атаки: пошкоджено об'єкт інфраструктури, у місті вирують пожежі
Київ • УНН
В ніч на 30 жовтня Запоріжжя зазнало ворожого удару, внаслідок якого пошкоджено об'єкт інфраструктури. За попередньою інформацією, постраждалих немає, місто атакували балістичні ракети та БпЛА.
В ніч на четвер, 30 жовтня, місто Запоріжжя опинилося під ворожим ударом. Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров, інформує УНН.
Деталі
За його словами, внаслідок обстрілу пошкоджений обʼєкт інфраструктури.
За попередньою інформацією, минулося без постраждалих
Тим часом місцеві пабліки інформують, що за 10 хвилин по Запоріжжю "прилетіло" близько 4 балістичних ракет Іскандер-М, також місто атакують БпЛА. Повідомляється про багато пожеж.
Нагадаємо
Ввечері середи, 29 жовтня, ворог завдав ударів по Біленьківській громаді Запорізької області. Внаслідок ворожої атаки дістали поранень двоє людей - чоловік та жінка.
