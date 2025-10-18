У Запоріжжі через обстріл рф горить адміністративна будівля - ОВА
Київ • УНН
Російська армія атакувала Запоріжжя в ніч на 18 жовтня, спричинивши пожежу в адміністративній будівлі. За попередньою інформацією, загиблих та поранених немає.
У ніч на суботу, 18 жовтня, російська армія атакувала Запоріжжя. Внаслідок обстрілу виникла пожежа в адміністративній будівлі. Попередньо, загиблих та поранених немає. Про це інформує УНН з посиланням на начальника Запорізької обласної військової адміністрації (ОВА) Івана Федорова.
Ворог атакував Запоріжжя. Внаслідок обстрілу виникла пожежа в адміністративній будівлі
За словами Федорова, інформація щодо постраждалих не надходила.
Екстрені служби вже ліквідовують наслідки.
Нагадаємо
У ніч проти суботи, 18 жовтня у Запорізькій області пролунали вибухи.
