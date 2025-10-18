В Запорожье из-за обстрела рф горит административное здание - ОВА
Киев • УНН
Российская армия атаковала Запорожье в ночь на 18 октября, вызвав пожар в административном здании. По предварительной информации, погибших и раненых нет.
В ночь на субботу, 18 октября, российская армия атаковала Запорожье. В результате обстрела возник пожар в административном здании. Предварительно, погибших и раненых нет. Об этом информирует УНН со ссылкой на начальника Запорожской областной военной администрации (ОВА) Ивана Федорова.
Враг атаковал Запорожье. В результате обстрела возник пожар в административном здании
По словам Федорова, информация о пострадавших не поступала.
Экстренные службы уже ликвидируют последствия.
Напомним
В ночь на субботу, 18 октября, в Запорожской области прогремели взрывы.
Украина не может противостоять баллистическим ударам РФ собственными ПВО - Зеленский17.10.25, 23:15 • 560 просмотров