росія атакує Запорізьку область безпілотниками: в ОВА повідомили про вибухи
Київ • УНН
У ніч на суботу, 18 жовтня, у Запорізькій області зафіксовано вибухи. Начальник Запорізької ОВА Іван Федоров закликав громадян залишатися в безпечних місцях до відбою.
У ніч проти суботи, 18 жовтня у Запорізькій області пролунали вибухи. Про це інформує УНН з посиланням на Telegram-канал начальника Запорізької ОВА Івана Федорова.
Вибухи у Запорізькій області
Очільник Запорізької ОВА закликав до відбою залишатися у безпечних місцях.
