Російський дрон убив подружжя на Запоріжжі: удар по цивільному авто у Преображенці
Київ • УНН
Двоє мирних жителів загинули внаслідок атаки російського безпілотника на цивільний автомобіль у селі Преображенка Запорізької області. 53-річний чоловік та його 50-річна дружина померли від отриманих поранень.
У Запоріжській області внаслідок чергової атаки російських військ загинули двоє мирних жителів. Ворожий безпілотник поцілив у цивільний автомобіль у селі Преображенка, повідомив очільник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров, пише УНН.
Деталі
Двоє людей загинули внаслідок ворожої атаки на Преображенку. Російський дрон ударив по цивільній автівці
За словами голови ОВА, 53-річний чоловік загинув на місці, а його 50-річна дружина померла від отриманих поранень уже після вибуху. Подружжя рухалося звичайною дорогою, коли дрон-камікадзе спрямували просто в їхню автівку.
Одещина зазнала масованої атаки рф дронами: є постраждалий та масштабні пожежі13.10.25, 08:19 • 16524 перегляди