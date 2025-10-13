$41.510.00
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Российский дрон убил супругов в Запорожье: удар по гражданскому авто в Преображенке

Киев • УНН

 • 238 просмотра

Двое мирных жителей погибли в результате атаки российского беспилотника на гражданский автомобиль в селе Преображенка Запорожской области. 53-летний мужчина и его 50-летняя жена скончались от полученных ранений.

Российский дрон убил супругов в Запорожье: удар по гражданскому авто в Преображенке

В Запорожской области в результате очередной атаки российских войск погибли двое мирных жителей. Вражеский беспилотник попал в гражданский автомобиль в селе Преображенка, сообщил глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров, пишет УНН.

Подробности

Два человека погибли в результате вражеской атаки на Преображенку. Российский дрон ударил по гражданской машине 

– написал Федоров в Telegram.

По словам главы ОВА, 53-летний мужчина погиб на месте, а его 50-летняя жена скончалась от полученных ранений уже после взрыва. Супруги двигались по обычной дороге, когда дрон-камикадзе направили прямо в их автомобиль.

Одесская область подверглась массированной атаке рф дронами: есть пострадавший и масштабные пожары

Степан Гафтко

Война в Украине
Запорожская область