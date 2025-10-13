Российский дрон убил супругов в Запорожье: удар по гражданскому авто в Преображенке
Киев • УНН
Двое мирных жителей погибли в результате атаки российского беспилотника на гражданский автомобиль в селе Преображенка Запорожской области. 53-летний мужчина и его 50-летняя жена скончались от полученных ранений.
В Запорожской области в результате очередной атаки российских войск погибли двое мирных жителей. Вражеский беспилотник попал в гражданский автомобиль в селе Преображенка, сообщил глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров, пишет УНН.
Подробности
Два человека погибли в результате вражеской атаки на Преображенку. Российский дрон ударил по гражданской машине
По словам главы ОВА, 53-летний мужчина погиб на месте, а его 50-летняя жена скончалась от полученных ранений уже после взрыва. Супруги двигались по обычной дороге, когда дрон-камикадзе направили прямо в их автомобиль.
