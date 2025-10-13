Одесская область подверглась массированной атаке рф дронами: есть пострадавший и масштабные пожары
Киев • УНН
россия атаковала гражданскую инфраструктуру Одесской области дронами, вызвав масштабный пожар на площади более 5000 м² в складских помещениях. По предварительным данным, один человек пострадал.
Российские войска массированно атаковали Одесскую область дронами, по предварительной информации, пострадал один человек, сообщили в понедельник глава Одесской ОВА Олег Кипер и в ГСЧС, показав последствия, пишет УНН.
Враг снова атаковал гражданскую инфраструктуру Одесской области. Несмотря на активную работу ПВО и сбитие вражеских беспилотников, в результате атаки зафиксировано попадание по объектам гражданского назначения. Возник масштабный пожар на площади более 5 000 м². Возгорание охватило несколько складских помещений, где хранились ткани, одежда, упаковочный материал. По предварительным данным, один человек пострадал
По его словам, сейчас продолжаются работы по ликвидации последствий вражеской атаки.
В ГСЧС сообщили, что в результате попаданий вспыхнули масштабные пожары в складах с текстильной продукцией и швейным оборудованием на площади более 5 тыс. кв. м. Также сгорел автомобиль.
"Ликвидацию последствий атаки усложняла большая пожарная нагрузка и отсутствие противопожарного водоснабжения на объекте. Пожарные организовали бесперебойную подачу воды из водоисточников рядом расположенных объектов", - говорится в сообщении.
От ГСЧС привлечено 56 спасателей и 16 единиц техники. В тушении, как указано, приняли участие КУ "ЦБГ Авангард", пожарное подразделение Нацгвардии Украины и добровольцы.