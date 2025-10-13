Одесская область подверглась массированной атаке рф дронами: есть пострадавший и масштабные пожары

$41.510.00
48.210.00
ukenru
04:29 • 7162 просмотра
"Вечер слез, вечер счастья": Нетаньяху объявил о победе в войне, но предупредил о вызовах
12 октября, 17:52 • 25272 просмотра
Украина выбрала представительницу на Детское Евровидение-2025: кто поедет в ГрузиюPhoto
12 октября, 16:23 • 36026 просмотра
"Если Россия не сядет за стол переговоров – она заплатит за это" – Макрон после разговора с ЗеленскимVideo
Эксклюзив
12 октября, 14:28 • 50963 просмотра
Неделя больших перемен: астропрогноз на 13–19 октября
12 октября, 12:27 • 33633 просмотра
Украинские военные освободили от оккупантов Малые Щербаки в Запорожской областиVideo
11 октября, 16:00 • 99070 просмотра
Подборка фильмов для долгих октябрьских вечеров: от романтики до драмыVideo
11 октября, 14:06 • 109227 просмотра
На границах с ЕС вводится система проверки EES: что нужно знать украинцам
11 октября, 13:21 • 54012 просмотра
Есть хорошие варианты, сильные идеи: Зеленский обсудил с Трампом усиление украинской ПВО
11 октября, 12:56 • 53477 просмотра
Гибель блогера Ганича в Киеве: что известно о нем и кому он написал перед смертью
11 октября, 12:10 • 42357 просмотра
Дроны СБУ поразили НПЗ “Башнефть”, который в 1400 километрах от Украины - источник
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+7°
2м/с
87%
750мм
Популярные новости
Враг ударил по Сумам: повреждены многоэтажки и нежилое зданиеPhoto12 октября, 21:11 • 12413 просмотра
Вузы в России вербуют молодежь с ВОТ Украины - ЦНС00:48 • 12218 просмотра
Трамп стал одним из крупнейших частных владельцев биткоинов в США - Forbes01:52 • 13059 просмотра
Потери врага за сутки: более тысячи солдат, 3 танка и 21 артсистема уже не помогут россиянам04:14 • 3536 просмотра
Одесская область подверглась массированной атаке рф дронами: есть пострадавший и масштабные пожарыPhotoVideo05:19 • 13820 просмотра
публикации
Неделя больших перемен: астропрогноз на 13–19 октября
Эксклюзив
12 октября, 14:28 • 50979 просмотра
Подборка фильмов для долгих октябрьских вечеров: от романтики до драмыVideo11 октября, 16:00 • 99083 просмотра
На границах с ЕС вводится система проверки EES: что нужно знать украинцам 11 октября, 14:06 • 109239 просмотра
Финал Нацотбора на Детское Евровидение-2025: кто будет представлять Украину и где посмотреть11 октября, 08:00 • 52183 просмотра
В Украине растет спрос на зарядные станции: как менялись цены с начала войны и наблюдается ли повышение стоимостиPhoto10 октября, 15:17 • 88066 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Джей Ди Вэнс
Игорь Терехов
Елена Соседка
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Сектор Газа
Китай
Израиль
Реклама
УНН Lite
Кэти Перри и Джастин Трюдо подтвердили роман страстными поцелуями на яхтеPhoto12 октября, 11:24 • 26793 просмотра
Брэдли Купер сыграет главную роль в приквеле "Одиннадцати друзей Оушена" вместе с Марго Робби10 октября, 11:09 • 58756 просмотра
Меган Маркл в черном костюме поразила редким появлением на красной дорожке с принцем ГарриVideo10 октября, 10:04 • 62610 просмотра
84-летняя миллиардерша Марта Стюарт поразила сеть новым образом и дала ответ хейтерамPhoto10 октября, 09:18 • 64137 просмотра
Салат Цезарь: топ невероятно вкусных и оригинальных рецептовPhoto9 октября, 12:21 • 130174 просмотра
Актуальное
Шахед-136
Нефть марки Brent
9К720 Искандер
Х-101
Кх-59

Одесская область подверглась массированной атаке рф дронами: есть пострадавший и масштабные пожары

Киев • УНН

 • 14330 просмотра

россия атаковала гражданскую инфраструктуру Одесской области дронами, вызвав масштабный пожар на площади более 5000 м² в складских помещениях. По предварительным данным, один человек пострадал.

Одесская область подверглась массированной атаке рф дронами: есть пострадавший и масштабные пожары

Российские войска массированно атаковали Одесскую область дронами, по предварительной информации, пострадал один человек, сообщили в понедельник глава Одесской ОВА Олег Кипер и в ГСЧС, показав последствия, пишет УНН.

Враг снова атаковал гражданскую инфраструктуру Одесской области. Несмотря на активную работу ПВО и сбитие вражеских беспилотников, в результате атаки зафиксировано попадание по объектам гражданского назначения. Возник масштабный пожар на площади более 5 000 м². Возгорание охватило несколько складских помещений, где хранились ткани, одежда, упаковочный материал. По предварительным данным, один человек пострадал

- написал Кипер в Telegram.

По его словам, сейчас продолжаются работы по ликвидации последствий вражеской атаки.

В ГСЧС сообщили, что в результате попаданий вспыхнули масштабные пожары в складах с текстильной продукцией и швейным оборудованием на площади более 5 тыс. кв. м. Также сгорел автомобиль.

"Ликвидацию последствий атаки усложняла большая пожарная нагрузка и отсутствие противопожарного водоснабжения на объекте. Пожарные организовали бесперебойную подачу воды из водоисточников рядом расположенных объектов", - говорится в сообщении.

От ГСЧС привлечено 56 спасателей и 16 единиц техники. В тушении, как указано, приняли участие КУ "ЦБГ Авангард", пожарное подразделение Нацгвардии Украины и добровольцы.

Юлия Шрамко

Война в УкраинеУНН-Одесса
Олег Кипер
Одесская область
Национальная гвардия Украины
Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям