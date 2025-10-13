Одещина зазнала масованої атаки рф дронами: є постраждалий та масштабні пожежі
Київ • УНН
росія атакувала цивільну інфраструктуру Одещини дронами, спричинивши масштабну пожежу на площі понад 5000 м² у складських приміщеннях. За попередніми даними, одна людина постраждала.
Російські війська масовано атакували Одеську область дронами, за попередньою інформацією, постраждала одна людина, повідомили у понеділок голова Одеської ОВА Олег Кіпер та у ДСНС, показавши наслідки, пише УНН.
Ворог знову атакував цивільну інфраструктуру Одещини. Попри активну роботу ППО та збиття ворожих безпілотників, унаслідок атаки зафіксовано влучання по об'єктах цивільного призначення. Виникла масштабна пожежа на площі понад 5 000 м². Займання охопило кілька складських приміщень, де зберігались тканини, одяг, пакувальний матеріал. За попередніми даними, одна людина постраждала
З його слів, наразі тривають роботи з ліквідації наслідків ворожої атаки.
У ДСНС повідомили, що внаслідок влучань спалахнули масштабні пожежі в складах з текстильною продукцією та швейним обладнанням на площі понад 5 тис кв.м. Також згоріла автівка.
"Ліквідацію наслідків атаки ускладнювало велике пожежне навантаження та відсутність протипожежного водопостачання на обʼєкті. Вогнеборці організували безперебійну подачу води з вододжерел поруч розташованих обʼєктів", - ідеться у повідомленні.
Від ДСНС залучено 56 рятувальників та 16 одиниць техніки. У гасінні, як вказано, взяли участь КЗ "ЦБГ Авангард", пожежний підрозділ Нацгвардії України та добровольці.