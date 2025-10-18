Россия атакует Запорожскую область беспилотниками: в ОВА сообщили о взрывах
Киев • УНН
В ночь на субботу, 18 октября, в Запорожской области зафиксированы взрывы. Начальник Запорожской ОВА Иван Федоров призвал граждан оставаться в безопасных местах до отбоя.
В ночь на субботу, 18 октября, в Запорожской области прогремели взрывы. Об этом информирует УНН со ссылкой на Telegram-канал начальника Запорожской ОВА Ивана Федорова.
Взрывы в Запорожской области
Глава Запорожской ОВА призвал до отбоя оставаться в безопасных местах.
