У Запоріжжі 18-річний юнак стріляв з пістолета у центрі міста: поліція склала адмінпротокол

У Запоріжжі правоохоронці склали протокол адмінпорушення про дрібне хуліганство на 18-річного місцевого жителя, який стріляв з пістолета у центрі міста. Санкція статті передбачає штраф, громадські роботи або арешт на строк до 15 діб. Про це повідомляє ГУ Нацполіції в Запорізькій області, пише УНН.

23 жовтня працівники поліції виявили у телеграм-каналі опубліковане відео, на якому хлопець у темну пору доби робить постріл в повітря. Офіційних звернень до поліції не було, однак, аби запобігти можливій небезпеці для людей, правоохоронці самостійно зареєстрували відомості про подію до Єдиного обліку заяв і повідомлень - йдеться у повідомленні.

У результаті проведених заходів працівники відділу №1 (Вознесенівський) Запорізького райуправління поліції встановили обставини події та стрільця з відео – ним виявився місцевий 18-річний хлопець.

Відносно юнака правоохоронці склали протокол за вчинення правопорушення, передбаченого ст. 173 (Дрібне хуліганство) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу від трьох до семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк від сорока до шістдесяти годин, або виправні роботи на строк від одного до двох місяців з відрахуванням двадцяти процентів заробітку, або адміністративний арешт на строк до п'ятнадцяти діб.

На Київщині чоловік напав із ножем на 16-річну дівчину: зловмиснику загрожує до 15 років в’язниці