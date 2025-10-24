$41.900.14
У Запоріжжі 18-річний юнак стріляв з пістолета у центрі міста: поліція склала адмінпротокол

Київ • УНН

 • 1016 перегляди

У Запоріжжі 18-річний місцевий житель отримав адмінпротокол за дрібне хуліганство після стрілянини з пістолета в центрі міста. Йому загрожує штраф, громадські роботи або арешт до 15 діб.

У Запоріжжі 18-річний юнак стріляв з пістолета у центрі міста: поліція склала адмінпротокол

У Запоріжжі правоохоронці склали протокол адмінпорушення про дрібне хуліганство на 18-річного місцевого жителя, який стріляв з пістолета у центрі міста. Санкція статті передбачає штраф, громадські роботи або арешт на строк до 15 діб. Про це повідомляє ГУ Нацполіції в Запорізькій області, пише УНН.

23 жовтня працівники поліції виявили у телеграм-каналі опубліковане відео, на якому хлопець у темну пору доби робить постріл в повітря. Офіційних звернень до поліції не було, однак, аби запобігти можливій небезпеці для людей, правоохоронці самостійно зареєстрували відомості про подію до Єдиного обліку заяв і повідомлень

- йдеться у повідомленні.

У результаті проведених заходів працівники відділу №1 (Вознесенівський) Запорізького райуправління поліції встановили обставини події та стрільця з відео – ним виявився місцевий 18-річний хлопець.

Відносно юнака правоохоронці склали протокол за вчинення правопорушення, передбаченого ст. 173 (Дрібне хуліганство) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу від трьох до семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк від сорока до шістдесяти годин, або виправні роботи на строк від одного до двох місяців з відрахуванням двадцяти процентів заробітку, або адміністративний арешт на строк до п'ятнадцяти діб.

Ольга Розгон

Запоріжжя