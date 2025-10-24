В Запорожье 18-летний юноша стрелял из пистолета в центре города: полиция составила админпротокол
В Запорожье 18-летний местный житель получил админпротокол за мелкое хулиганство после стрельбы из пистолета в центре города. Ему грозит штраф, общественные работы или арест до 15 суток.
В Запорожье правоохранители составили протокол об административном правонарушении о мелком хулиганстве на 18-летнего местного жителя, который стрелял из пистолета в центре города. Санкция статьи предусматривает штраф, общественные работы или арест на срок до 15 суток. Об этом сообщает ГУ Нацполиции в Запорожской области, пишет УНН.
23 октября сотрудники полиции обнаружили в телеграм-канале опубликованное видео, на котором парень в темное время суток производит выстрел в воздух. Официальных обращений в полицию не было, однако, чтобы предотвратить возможную опасность для людей, правоохранители самостоятельно зарегистрировали сведения о происшествии в Единый учет заявлений и сообщений
В результате проведенных мероприятий сотрудники отдела №1 (Вознесеновский) Запорожского райуправления полиции установили обстоятельства происшествия и стрелка с видео – им оказался местный 18-летний парень.
В отношении юноши правоохранители составили протокол за совершение правонарушения, предусмотренного ст. 173 (Мелкое хулиганство) Кодекса Украины об административных правонарушениях.
Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа от трех до семи необлагаемых минимумов доходов граждан или общественные работы на срок от сорока до шестидесяти часов, или исправительные работы на срок от одного до двух месяцев с отчислением двадцати процентов заработка, или административный арест на срок до пятнадцати суток.
