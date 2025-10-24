В Киевской области мужчина напал с ножом на 16-летнюю девушку: злоумышленнику грозит до 15 лет тюрьмы

В Буче Киевской области 29-летний мужчина напал с ножом на несовершеннолетнюю девушку, а затем, в Ирпене, ранил местного жителя. Обоих пострадавших госпитализировали. Полиция задержала злоумышленника и сообщила ему о подозрении, пишет УНН со ссылкой на полицию Киевской области.

22 октября в 19:30 в полицию поступило сообщение о нападении на несовершеннолетнюю вблизи железнодорожной станции в Буче. Правоохранители предварительно установили, что злоумышленник, воспользовавшись темным временем суток и отсутствием прохожих, нанес удар ножом в шею и спину, после чего скрылся. Благодаря своевременно оказанной помощи потерпевшая осталась жива