07:57 • 8986 просмотра
Графики отключений охватили 12 областей, рф атаковала энергетику в трех регионах
07:50 • 15713 просмотра
"Коалиция желающих" собирается в Лондоне для усиления давления на рф и поддержки Украины: о чем будут говорить
07:11 • 12528 просмотра
Украина готовится к погодным контрастам: дожди в субботу и потепление в воскресенье
Эксклюзив
06:00 • 23577 просмотра
Скандал в США из-за матча-латте: действительно ли популярный напиток провоцирует анемию
05:49 • 13320 просмотра
Трамп давит на Путина и Зеленского для прекращения войны - посол США при НАТО
24 октября, 00:17 • 13895 просмотра
ЕС перенес принятие решения о финансировании Украины на декабрь - Кошта
23 октября, 20:21 • 18122 просмотра
Лидеры ЕС отложили решение по замороженным российским активам для Украины
Эксклюзив
23 октября, 17:55 • 31066 просмотра
Экс-нардепа Кормышкину задержали правоохранители Молдовы
23 октября, 17:35 • 29534 просмотра
В пятницу в ряде регионов Украины будут действовать отключения: сколько очередей будут без "света"
Эксклюзив
23 октября, 14:19 • 29787 просмотра
Введение санкций против "роснефти" и "лукойла": эксперт объяснил, как это повлияет на мировой рынок нефти
В Киевской области мужчина напал с ножом на 16-летнюю девушку: злоумышленнику грозит до 15 лет тюрьмы

Киев • УНН

 • 924 просмотра

29-летний мужчина в Буче напал с ножом на 16-летнюю девушку, а затем в Ирпене ранил 49-летнего мужчину. Оба пострадавших госпитализированы, злоумышленнику грозит до 15 лет заключения.

В Киевской области мужчина напал с ножом на 16-летнюю девушку: злоумышленнику грозит до 15 лет тюрьмы

В Буче Киевской области 29-летний мужчина напал с ножом на несовершеннолетнюю девушку, а затем, в Ирпене, ранил местного жителя. Обоих пострадавших госпитализировали. Полиция задержала злоумышленника и сообщила ему о подозрении, пишет УНН со ссылкой на полицию Киевской области.

Подробности

22 октября в 19:30 в полицию поступило сообщение о нападении на несовершеннолетнюю вблизи железнодорожной станции в Буче. Правоохранители предварительно установили, что злоумышленник, воспользовавшись темным временем суток и отсутствием прохожих, нанес удар ножом в шею и спину, после чего скрылся. Благодаря своевременно оказанной помощи потерпевшая осталась жива

- говорится в сообщении.

Правоохранители также добавили, что в тот же вечер нападавший, находясь в городе Ирпень, во время ссоры, "ударил ножом в спину 49-летнего мужчину, причинив ему тяжкие телесные повреждения".

Полицейские задержали 29-летнего злоумышленника в процессуальном порядке и поместили в изолятор временного содержания. Следователи сообщили фигуранту о подозрении в покушении на умышленное убийство и умышленном тяжком телесном повреждении (ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115, ч. 1 ст. 121 УКУ)

- заявили в полиции.

Помогала сожителю насиловать собственную дочь: женщину будут судить, прокуроры будут настаивать на строжайшем наказании23.10.25, 15:30 • 4656 просмотров

Алена Уткина

Криминал и ЧПКиевская область
Киевская область