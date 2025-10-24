В Киевской области мужчина напал с ножом на 16-летнюю девушку: злоумышленнику грозит до 15 лет тюрьмы
Киев • УНН
29-летний мужчина в Буче напал с ножом на 16-летнюю девушку, а затем в Ирпене ранил 49-летнего мужчину. Оба пострадавших госпитализированы, злоумышленнику грозит до 15 лет заключения.
В Буче Киевской области 29-летний мужчина напал с ножом на несовершеннолетнюю девушку, а затем, в Ирпене, ранил местного жителя. Обоих пострадавших госпитализировали. Полиция задержала злоумышленника и сообщила ему о подозрении, пишет УНН со ссылкой на полицию Киевской области.
Подробности
22 октября в 19:30 в полицию поступило сообщение о нападении на несовершеннолетнюю вблизи железнодорожной станции в Буче. Правоохранители предварительно установили, что злоумышленник, воспользовавшись темным временем суток и отсутствием прохожих, нанес удар ножом в шею и спину, после чего скрылся. Благодаря своевременно оказанной помощи потерпевшая осталась жива
Правоохранители также добавили, что в тот же вечер нападавший, находясь в городе Ирпень, во время ссоры, "ударил ножом в спину 49-летнего мужчину, причинив ему тяжкие телесные повреждения".
Полицейские задержали 29-летнего злоумышленника в процессуальном порядке и поместили в изолятор временного содержания. Следователи сообщили фигуранту о подозрении в покушении на умышленное убийство и умышленном тяжком телесном повреждении (ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115, ч. 1 ст. 121 УКУ)
Помогала сожителю насиловать собственную дочь: женщину будут судить, прокуроры будут настаивать на строжайшем наказании23.10.25, 15:30 • 4656 просмотров