На Київщині чоловік напав із ножем на 16-річну дівчину: зловмиснику загрожує до 15 років в’язниці

07:57 • 9606 перегляди
Графіки відключень охопили 12 областей, рф атакувала енергетику в трьох регіонах
07:50 • 16634 перегляди
"Коаліція охочих" збирається в Лондоні для посилення тиску на рф та підтримки України: про що говоритимуть
07:11 • 13218 перегляди
Україна готується до погодних контрастів: дощі у суботу та потепління у неділю
Ексклюзив
06:00 • 24850 перегляди
Скандал у США через матча-лате: чи справді популярний напій провокує анемію
05:49 • 13862 перегляди
Трамп тисне на путіна і Зеленського для припинення війни - посол США при НАТО
24 жовтня, 00:17 • 14111 перегляди
ЄС переніс ухвалення рішення щодо фінансування України на грудень - Кошта
23 жовтня, 20:21 • 18292 перегляди
Лідери ЄС відклали рішення щодо заморожених російських активів для України
Ексклюзив
23 жовтня, 17:55 • 31084 перегляди
Екснардепку Кормишкіну затримали правоохоронці Молдови
23 жовтня, 17:35 • 29548 перегляди
У п'ятницю в низці регіонів України діятимуть відключення: скільки черг будуть без "світла"
Ексклюзив
23 жовтня, 14:19 • 29795 перегляди
Введення санкцій проти "роснефть" та "лукойл": експерт пояснив, як це вплине на світовий ринок нафти
Українцям спростили підтвердження руйнування житла через Дію: нові правила24 жовтня, 00:39
Німеччина прагне убезпечити дочірні компанії "Роснефті" від санкцій США - Reuters24 жовтня, 01:38
"Він прокинувся з ножем біля горла": на репера P. Diddy скоїли замах у вʼязниці 24 жовтня, 02:49
У Кім Кардаш'ян діагностували аневризму головного мозку07:30
Вчинив сексуальне насильство над учнями та знімав дитячу порнографію: на Київщині судитимуть педагога07:48
Скандал у США через матча-лате: чи справді популярний напій провокує анемію
Ексклюзив
06:00 • 24850 перегляди
Як здивувати гостей на Гелловін: п'ять рецептів для моторошно смачного вечора23 жовтня, 14:10
Фінансова діра в Державному біотехнологічному університеті: як корупційні схеми Кудряшова знищують один із провідних аграрних вишів України23 жовтня, 10:56
Компанія з "російським слідом" досі контролює ремонтну документацію українських вертольотів. Чому уряд не завершує розслідування щодо Більчука?23 жовтня, 10:10
Не літом єдиним: куди українці можуть поїхати у відпустку восени 23 жовтня, 09:45
Ексклюзив
23 жовтня, 09:45 • 47329 перегляди
Білий дім додав скандал з Клінтоном та виявлення кокаїну до хронології на сайті09:50
У Кім Кардаш'ян діагностували аневризму головного мозку07:30
"Не розганяйте зраду, де її нема": Анна Трінчер потрапила у скандал через російськомовну книгу23 жовтня, 15:24
Кейт Бланшетт отримає премію "Icon Award" на фестивалі Camerimage: деталі23 жовтня, 13:31
Кім Кардаш'ян відсвяткувала 45-річчя у Лондоні у двох сміливих образах: фото23 жовтня, 12:24
На Київщині чоловік напав із ножем на 16-річну дівчину: зловмиснику загрожує до 15 років в’язниці

Київ • УНН

 • 1106 перегляди

29-річний чоловік у Бучі напав з ножем на 16-річну дівчину, а потім в Ірпені поранив 49-річного чоловіка. Обох постраждалих госпіталізовано, зловмиснику загрожує до 15 років ув'язнення.

На Київщині чоловік напав із ножем на 16-річну дівчину: зловмиснику загрожує до 15 років в’язниці

У Бучі, що на Київщині 29-річний чоловік напав із ножем на неповнолітню дівчину, а згодом, в Ірпені, поранив місцевого мешканця. Обох потерпілих госпіталізували. Поліція затримала зловмисника та повідомила йому про підозру, пише УНН із посиланням на поліцію Київщини.

Деталі

22 жовтня о 19:30 години, до поліції надійшло повідомлення про напад на неповнолітню поблизу залізничної станції у Бучі.Правоохоронці попередньо встановили, що зловмисник, скориставшись темним часом доби та відсутністю перехожих, завдав удару ножем у шию та спину, після чого втік. Завдяки своєчасно наданій допомозі потерпіла залишилася жива

- ідеться у дописі.

Правоохоронці також додали, що того ж вечора нападник, перебуваючи у місті Ірпінь, під час суперечки, "вдарив ножем у спину 49-річного чоловіка, спричинивши йому тяжкі тілесні ушкодження".

Поліцейські затримали 29-річного зловмисника у процесуальному порядку та помістили до ізолятора тимчасового тримання. Слідчі повідомили фігуранту про підозру за замах на умисне вбивство та умисне тяжке тілесне ушкодження (ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115, ч. 1 ст. 121 ККУ)

- заявили у поліції.

Допомагала співмешканцю ґвалтувати власну доньку: жінку судитимуть, прокурори наполягатимуть на найсуворішому покаранні23.10.25, 15:30

Альона Уткіна

Київська область