На Київщині чоловік напав із ножем на 16-річну дівчину: зловмиснику загрожує до 15 років в’язниці
Київ • УНН
29-річний чоловік у Бучі напав з ножем на 16-річну дівчину, а потім в Ірпені поранив 49-річного чоловіка. Обох постраждалих госпіталізовано, зловмиснику загрожує до 15 років ув'язнення.
У Бучі, що на Київщині 29-річний чоловік напав із ножем на неповнолітню дівчину, а згодом, в Ірпені, поранив місцевого мешканця. Обох потерпілих госпіталізували. Поліція затримала зловмисника та повідомила йому про підозру, пише УНН із посиланням на поліцію Київщини.
Деталі
22 жовтня о 19:30 години, до поліції надійшло повідомлення про напад на неповнолітню поблизу залізничної станції у Бучі.Правоохоронці попередньо встановили, що зловмисник, скориставшись темним часом доби та відсутністю перехожих, завдав удару ножем у шию та спину, після чого втік. Завдяки своєчасно наданій допомозі потерпіла залишилася жива
Правоохоронці також додали, що того ж вечора нападник, перебуваючи у місті Ірпінь, під час суперечки, "вдарив ножем у спину 49-річного чоловіка, спричинивши йому тяжкі тілесні ушкодження".
Поліцейські затримали 29-річного зловмисника у процесуальному порядку та помістили до ізолятора тимчасового тримання. Слідчі повідомили фігуранту про підозру за замах на умисне вбивство та умисне тяжке тілесне ушкодження (ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115, ч. 1 ст. 121 ККУ)
