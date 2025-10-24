На Київщині чоловік напав із ножем на 16-річну дівчину: зловмиснику загрожує до 15 років в’язниці

У Бучі, що на Київщині 29-річний чоловік напав із ножем на неповнолітню дівчину, а згодом, в Ірпені, поранив місцевого мешканця. Обох потерпілих госпіталізували. Поліція затримала зловмисника та повідомила йому про підозру, пише УНН із посиланням на поліцію Київщини.

22 жовтня о 19:30 години, до поліції надійшло повідомлення про напад на неповнолітню поблизу залізничної станції у Бучі.Правоохоронці попередньо встановили, що зловмисник, скориставшись темним часом доби та відсутністю перехожих, завдав удару ножем у шию та спину, після чого втік. Завдяки своєчасно наданій допомозі потерпіла залишилася жива