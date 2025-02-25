У ЄС заявили, що їхня угода для України про копалини "не конкурує з США" - BBC

Запропонована Україні угода ЄС з корисних копалин "не конкурує зі США", повідомило джерело ВВС у вівторок, пише УНН.

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Джерело в ЄС повідомило ВВС, що його пропозиції "не конкурують із пропозиціями США" і що "ЄС прагне прискорити давні партнерські відносини, пов'язані з кроками України щодо приєднання до блоку".

Українські родовища корисних копалин, таких як рідкісноземельні метали, титан, графіт та літій, привертають дедалі більшу увагу.

Європейський комісар з промислової стратегії Стефан Сежурне запропонував угоду під час поїздки до Києва у понеділок. Сежурне сказав, що це буде "виграшно для всіх", додавши, що ЄС ніколи не вимагатиме угоду, яка не буде "взаємовигідною".

ЄС пропонує Україні власну вигідну угоду щодо корисних копалин - Politico

"Як видається, це помітно відрізняється від підходу до Вашингтона", - вказує видання.

Президент США Дональд Трамп, як зазначається, "вимагає великих угод, розглядаючи їх як спосіб відшкодування минулої допомоги, яку Вашингтон направляв Україні".

Президент Зеленський досі чинив опір, але прагне зберегти США на своєму боці, пише видання.