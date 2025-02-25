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У ЄС заявили, що їхня угода для України про копалини "не конкурує з США" - BBC

У ЄС заявили, що їхня угода для України про копалини "не конкурує з США" - BBC

Київ • УНН

 • 28696 перегляди

Європейський Союз запропонував Україні угоду з видобутку корисних копалин, яка не конкурує з пропозиціями США. Єврокомісар Стефан Сежурне заявив про "взаємовигідність" майбутньої співпраці.

Запропонована Україні угода ЄС з корисних копалин "не конкурує зі США", повідомило джерело ВВС у вівторок, пише УНН.

Деталі

Джерело в ЄС повідомило ВВС, що його пропозиції "не конкурують із пропозиціями США" і що "ЄС прагне прискорити давні партнерські відносини, пов'язані з кроками України щодо приєднання до блоку".

Українські родовища корисних копалин, таких як рідкісноземельні метали, титан, графіт та літій, привертають дедалі більшу увагу.

Європейський комісар з промислової стратегії Стефан Сежурне запропонував угоду під час поїздки до Києва у понеділок. Сежурне сказав, що це буде "виграшно для всіх", додавши, що ЄС ніколи не вимагатиме угоду, яка не буде "взаємовигідною".

ЄС пропонує Україні власну вигідну угоду щодо корисних копалин - Politico25.02.25, 09:49 • 114971 перегляд

"Як видається, це помітно відрізняється від підходу до Вашингтона", - вказує видання.

Президент США Дональд Трамп, як зазначається, "вимагає великих угод, розглядаючи їх як спосіб відшкодування минулої допомоги, яку Вашингтон направляв Україні".

Президент Зеленський досі чинив опір, але прагне зберегти США на своєму боці, пише видання.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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