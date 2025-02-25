В ЕС заявили, что их соглашение для Украины об ископаемых «не конкурирует с США» - BBC
Киев • УНН
Европейский Союз предложил Украине соглашение по добыче полезных ископаемых, которое не конкурирует с предложениями США. Еврокомиссар Стефан Сежурне заявил о «взаимовыгодности» будущего сотрудничества.
Предложенная Украине сделка ЕС по добыче полезных ископаемых «не конкурирует с США», сообщил источник ВВС во вторник, пишет УНН.
Детали
Источник в ЕС сообщил ВВС, что его предложения «не конкурируют с предложениями США» и что «ЕС стремится ускорить давние партнерские отношения, связанные с шагами Украины по присоединению к блоку».
Украинские месторождения полезных ископаемых, таких как редкоземельные металлы, титан, графит и литий, привлекают все большее внимание.
Европейский комиссар по промышленной стратегии Стефан Сежурне предложил соглашение во время поездки в Киев в понедельник. Сежурне сказал, что это будет «выигрышно для всех», добавив, что ЕС никогда не будет требовать соглашение, которое не будет «взаимовыгодным».
ЕС предлагает Украине собственную выгодную сделку по полезным ископаемым - Politico25.02.25, 09:49 • 90751 просмотр
«Как представляется, это заметно отличается от подхода к Вашингтону», - указывает издание.
Президент США Дональд Трамп, как отмечается, «требует крупных сделок, рассматривая их как способ возмещения прошлой помощи, которую Вашингтон направлял Украине».
Президент Зеленский до сих пор сопротивлялся, но стремится сохранить США на своей стороне, пишет издание.