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У ВР пропонують видавати білорусам, які підтримують Україну, трирічні посвідки на проживання та спростити отримання громадянства

Київ • УНН

 • 186 перегляди

Законопроєкт №15529 пропонує білорусам, які засуджують агресію рф, трирічні посвідки з правом роботи й бізнесу, а також спростити для них отримання громадянства.

У ВР пропонують видавати білорусам, які підтримують Україну, трирічні посвідки на проживання та спростити отримання громадянства

У Верховній Раді зареєстровано законопроєкт, яким передбачається видавати трирічні посвідки на тимчасове проживання в Україні для білорусів, які засуджують російську агресію та не загрожують національній безпеці, а також спростити для них отримання громадянства. Про це передає УНН з посиланням на законопроєкт №15529. 

Деталі 

Відповідно до законопроєкту №15529 "Про особливості правового статусу та інтеграцію громадян Республіки Білорусь, які перебувають на території України під час дії воєнного стану", зареєстрованого нардепом Олексієм Гончаренком, пропонується встановити, що білоруси, які підтримують територіальну цілісність України, засуджують збройну агресію рф та законно перебували на території України, мають право на отримання Інтеграційної посвідки на тимчасове проживання строком на 3 роки з правом її продовження. 

Документ визначає поняття "Інтеграційна посвідка на тимчасове проживання" - офіційний біометричний документ, який засвідчує особу громадянина білорусі, підтверджує законність його перебування на території України та надає йому розширений комплекс прав з метою подальшого економічного, мовного, культурного та цивільного включення (інтеграції) в українське суспільство без необхідності підтвердження додаткових підстав, передбачених загальним міграційним законодавством України. 

Така посвідка є документом, що підтверджує законність перебування в Україні, а видаватиметься Державною міграційною службою України без підтвердження інших підстав, передбачених загальним міграційним законодавством (зокрема, без обов'язкової наявності офіційного працевлаштування, навчання, шлюбу чи родинних зв'язків). 

Власники Інтеграційної посвідки матимуть право на: 

  • працевлаштування в Україні без отримання дозволу на застосування праці іноземців; 
    • державну реєстрацію фізичної особи-підприємця (ФОП) та ведення бізнесу;
      • відкриття банківських рахунків в установах України без додаткових обмежень;
        • доступ до медичної допомоги, соціальних послуг та здобуття освіти на рівні з іноземцями, які мають посвідку на постійне проживання в Україні. 

          Білоруси, які отримають посвідку, не можуть бути примусово повернуті (депортовані) до білорусі або видані (екстрадовані) білоруській стороні. 

          Пропонується встановити, що білоруси, які безперервно та законно проживали на території України на підставі посвідки протягом 3 років, мають право на спрощений порядок набуття громадянства України - без отримання дозволу на імміграцію та без наявності посвідки на постійне проживання. 

          Умовами прийняття до українського громадянства є: 

          • визнання і дотримання Конституції України та законів України; 
            • успішне складення іспитів з основ Конституції України, історії України та на рівень володіння державною мовою; 
              • наявність законних джерел існування. 

                Посвідку не зможуть отримати білоруси, які: 

                • є або були працівниками КДБ білорусі, інших спецслужб, або штатними/позаштатними співробітниками правоохоронних органів;
                  • брали участь у політично вмотивованих переслідуваннях, репресіях, судових процесах проти опозиції, або обіймали посади суддів чи прокурорів у таких справах; проходили військову службу у Збройних силах білорусі після 24 лютого 2022 року (окрім осіб, які добровільно перейшли на бік України або увійшли до складу ЗСУ); 
                    • вчиняли дії, що сприяли збройній агресії рф проти України, або публічно підтримували таку агресію; 
                      • перебувають під санкціями РНБО, або обґрунтовано підозрюються у вчиненні воєнних злочинів чи злочинів проти людяності. 

                        Обов'язковою умовою для набуття громадянства України є успішне проходження комплексної перевірки на безпеку та законність підстав, яку проводить Державна міграційна служба України спільно із Службою безпеки України та Національною поліцією України. 

                        Нагадаємо 

                        Українці в Молдові зможуть отримати громадянство України у спрощеному порядку. 

                        Павло Башинський

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