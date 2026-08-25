В Раде предлагают выдавать белорусам, поддерживающим Украину, трёхлетние виды на жительство и упростить получение гражданства
Киев • УНН
Законопроект №15529 предлагает белорусам, осуждающим агрессию рф, трёхлетние виды на жительство с правом работы и ведения бизнеса, а также упростить для них получение гражданства.
В Верховной Раде зарегистрирован законопроект, предусматривающий выдачу трехлетних видов на временное проживание в Украине для белорусов, осуждающих российскую агрессию и не представляющих угрозы национальной безопасности, а также упрощение получения ими гражданства. Об этом передает УНН со ссылкой на законопроект №15529.
Детали
Согласно законопроекту №15529 "Об особенностях правового статуса и интеграции граждан Республики Беларусь, находящихся на территории Украины во время действия военного положения", зарегистрированному народным депутатом Алексеем Гончаренко, предлагается установить, что белорусы, поддерживающие территориальную целостность Украины, осуждающие вооруженную агрессию рф и законно находившиеся на территории Украины, имеют право на получение Интеграционного вида на временное проживание сроком на 3 года с правом его продления.
Документ определяет понятие "Интеграционный вид на временное проживание" — официальный биометрический документ, удостоверяющий личность гражданина белоруси, подтверждающий законность его пребывания на территории Украины и предоставляющий ему расширенный комплекс прав с целью дальнейшего экономического, языкового, культурного и гражданского включения (интеграции) в украинское общество без необходимости подтверждения дополнительных оснований, предусмотренных общим миграционным законодательством Украины.
Такой вид является документом, подтверждающим законность пребывания в Украине, а выдаваться он будет Государственной миграционной службой Украины без подтверждения других оснований, предусмотренных общим миграционным законодательством (в частности, без обязательного наличия официального трудоустройства, обучения, брака или родственных связей).
Владельцы Интеграционного вида будут иметь право на:
- трудоустройство в Украине без получения разрешения на применение труда иностранцев;
- государственную регистрацию физического лица-предпринимателя (ФЛП) и ведение бизнеса;
- открытие банковских счетов в учреждениях Украины без дополнительных ограничений;
- доступ к медицинской помощи, социальным услугам и получению образования наравне с иностранцами, имеющими вид на постоянное проживание в Украине.
Белорусы, получившие вид, не могут быть принудительно возвращены (депортированы) в белорусь или выданы (экстрадированы) белорусской стороне.
Предлагается установить, что белорусы, которые непрерывно и законно проживали на территории Украины на основании вида в течение 3 лет, имеют право на упрощенный порядок приобретения гражданства Украины — без получения разрешения на иммиграцию и без наличия вида на постоянное проживание.
Условиями приема в украинское гражданство являются:
- признание и соблюдение Конституции Украины и законов Украины;
- успешная сдача экзаменов по основам Конституции Украины, истории Украины и на уровень владения государственным языком;
- наличие законных источников существования.
Вид не смогут получить белорусы, которые:
- являются или были сотрудниками КГБ белоруси, других спецслужб либо штатными/внештатными сотрудниками правоохранительных органов;
- участвовали в политически мотивированных преследованиях, репрессиях, судебных процессах против оппозиции либо занимали должности судей или прокуроров в таких делах; проходили военную службу в Вооруженных силах белоруси после 24 февраля 2022 года (кроме лиц, которые добровольно перешли на сторону Украины или вошли в состав ВСУ);
- совершали действия, способствовавшие вооруженной агрессии рф против Украины, либо публично поддерживали такую агрессию;
- находятся под санкциями СНБО либо обоснованно подозреваются в совершении военных преступлений или преступлений против человечности.
Обязательным условием для приобретения гражданства Украины является успешное прохождение комплексной проверки на безопасность и законность оснований, которую проводит Государственная миграционная служба Украины совместно со Службой безопасности Украины и Национальной полицией Украины.
Напомним
Украинцы в Молдове смогут получить гражданство Украины в упрощенном порядке.