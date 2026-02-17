$43.170.07
Публікації
Ексклюзиви
У ВР напрацювали механізм спеціальних дільниць для голосування військових

Київ • УНН

 • 26 перегляди

Народний депутат Роман Лозинський повідомив, що спецдільниці для військових можливі лише за чітких безпекових обставин. Це мінімізує ризики зловживань та гарантує виборчі права військових.

У ВР напрацювали механізм спеціальних дільниць для голосування військових

Створення спеціальних виборчих дільниць для військовослужбовців під час виборів в особливий або повоєнний період можливе лише за чітко визначених виняткових безпекових обставин, аби уникнути зловживань і фальсифікацій. Про це сказав народний депутат Роман Лозинський під час засідання робочої групи з підготовки законодавчих пропозицій щодо виборів в особливий або повоєнний період, передає УНН.

Деталі

За словами нардепа, найбільш складною та тривалою стала дискусія навколо статті законопроєкту, яка стосується спеціальних виборчих дільниць. Лозинський наголосив, що такі дільниці не є нововведенням, однак потребують особливо обережного підходу.

Він нагадав, що базовий підхід Центральної виборчої комісії передбачає голосування військових та інших осіб, які проходять військову службу, на звичайних виборчих дільницях. Водночас існують території, де через мінування, близькість до позицій ворога, зруйновану інфраструктуру чи інші обставини організація виборів є неможливою.

Ми розуміємо, що на таких територіях перебуватимуть переважно представники сил безпеки і оборони. І щоб не дискримінувати їх та дати можливість реалізувати право голосу, необхідно передбачити утворення спеціальних виборчих дільниць 

- пояснив депутат.

Він підкреслив, що спецдільниці мають застосовуватися виключно у виняткових випадках, адже вони передбачають інший режим доступу, спостереження, формування виборчих комісій та загальної організації виборчого процесу.

Це потенційно чутливий механізм, який може стати ґрунтом для зловживань або махінацій. Саме тому ми разом з ОПОРОЮ, Службою безпеки України та членами підгрупи визначили чіткі обставини, які можуть бути підставою для утворення таких дільниць 

– зазначив Лозинський.

За його словами, запропоновані формулювання одночасно є достатньо конкретними, щоб унеможливити створення спецдільниць у тилових містах, таких як Київ чи Львів, і водночас достатньо гнучкими, щоб реагувати на нові безпекові виклики після ухвалення закону.

Окрему увагу приділено суб’єкту подання щодо утворення спеціальних виборчих дільниць. Лозинський повідомив, що після тривалих дискусій вирішено запровадити єдиний механізм подання через Міністерство оборони України після консультацій з усіма структурами сил безпеки й оборони з подальшим внесенням до Центральної виборчої комісії.

Підсумовуючи, народний депутат наголосив, що робоча підгрупа дійшла консенсусу щодо чутливого питання спеціальних виборчих дільниць.

У нас є формула: виняткові обставини, чіткий перелік підстав і зрозумілий алгоритм ухвалення рішень. На нашу думку, це мінімізує ризики зловживань і водночас гарантує виборчі права військових 

– підкреслив Лозинський.

Він уточнив, що законопроєкт чітко визначає перелік виняткових обставин, за яких може бути ухвалене рішення про утворення спеціальних виборчих дільниць для військових.

До таких обставин належать:

– перебування військової частини або формування у районі виконання бойових чи спеціальних завдань;

– неможливість організації та проведення голосування на відповідній звичайній виборчій дільниці;

– інші обставини, що унеможливлюють організацію та проведення голосування осіб, які проходять військову службу, на звичайних виборчих дільницях.

За словами Лозинського, саме чітке законодавче визначення таких умов має запобігти зловживанням і водночас гарантувати реалізацію виборчих прав військовослужбовців у безпеково складних умовах.

Нагадаємо

У січні 2026 року Центральна виборча комісія пропонувала встановити шестимісячний перехідний період між завершенням воєнного стану та початком виборчого процесу. Цей період дозволить підготуватися до виборів, враховуючи наслідки війни та масового переміщення.

Андрій Тимощенков

