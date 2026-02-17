В ВР наработали механизм специальных участков для голосования военных

Создание специальных избирательных участков для военнослужащих во время выборов в особый или послевоенный период возможно только при четко определенных исключительных обстоятельствах безопасности, чтобы избежать злоупотреблений и фальсификаций. Об этом сказал народный депутат Роман Лозинский во время заседания рабочей группы по подготовке законодательных предложений относительно выборов в особый или послевоенный период, передает УНН.

Детали

По словам нардепа, наиболее сложной и продолжительной стала дискуссия вокруг статьи законопроекта, касающейся специальных избирательных участков. Лозинский подчеркнул, что такие участки не являются нововведением, однако требуют особо осторожного подхода.

Он напомнил, что базовый подход Центральной избирательной комиссии предусматривает голосование военных и других лиц, проходящих военную службу, на обычных избирательных участках. В то же время существуют территории, где из-за минирования, близости к позициям врага, разрушенной инфраструктуры или других обстоятельств организация выборов невозможна.

Мы понимаем, что на таких территориях будут находиться преимущественно представители сил безопасности и обороны. И чтобы не дискриминировать их и дать возможность реализовать право голоса, необходимо предусмотреть создание специальных избирательных участков - пояснил депутат.

Он подчеркнул, что спец-участки должны применяться исключительно в исключительных случаях, ведь они предусматривают иной режим доступа, наблюдения, формирования избирательных комиссий и общей организации избирательного процесса.

Это потенциально чувствительный механизм, который может стать почвой для злоупотреблений или махинаций. Именно поэтому мы вместе с ОПОРОЙ, Службой безопасности Украины и членами подгруппы определили четкие обстоятельства, которые могут быть основанием для создания таких участков – отметил Лозинский.

По его словам, предложенные формулировки одновременно достаточно конкретны, чтобы исключить создание спец-участков в тыловых городах, таких как Киев или Львов, и в то же время достаточно гибки, чтобы реагировать на новые вызовы безопасности после принятия закона.

Отдельное внимание уделено субъекту представления относительно создания специальных избирательных участков. Лозинский сообщил, что после длительных дискуссий решено ввести единый механизм представления через Министерство обороны Украины после консультаций со всеми структурами сил безопасности и обороны с последующим внесением в Центральную избирательную комиссию.

Подытоживая, народный депутат подчеркнул, что рабочая подгруппа достигла консенсуса по чувствительному вопросу специальных избирательных участков.

У нас есть формула: исключительные обстоятельства, четкий перечень оснований и понятный алгоритм принятия решений. По нашему мнению, это минимизирует риски злоупотреблений и в то же время гарантирует избирательные права военных – подчеркнул Лозинский.

Он уточнил, что законопроект четко определяет перечень исключительных обстоятельств, при которых может быть принято решение о создании специальных избирательных участков для военных.

К таким обстоятельствам относятся:

– нахождение воинской части или формирования в районе выполнения боевых или специальных задач;

– невозможность организации и проведения голосования на соответствующем обычном избирательном участке;

– другие обстоятельства, исключающие организацию и проведение голосования лиц, проходящих военную службу, на обычных избирательных участках.

По словам Лозинского, именно четкое законодательное определение таких условий должно предотвратить злоупотребления и в то же время гарантировать реализацию избирательных прав военнослужащих в сложных условиях безопасности.

Напомним

В январе 2026 года Центральная избирательная комиссия предлагала установить шестимесячный переходный период между завершением военного положения и началом избирательного процесса. Этот период позволит подготовиться к выборам, учитывая последствия войны и массового перемещения.