У Вовчанську під час обстрілу РФ було поранено волонтера зі Швейцарії
Київ • УНН
Волонтер зі Швейцарії був поранений під час російського обстрілу Вовчанська Харківської області, коли виконував гуманітарну місію з евакуації людей і тварин із зон бойових дій.
Російські терористи не припиняють обстріляти Харківську область. Так, внаслідок ворожої атаки 30 травня у Вовчанську було поранено волонтера зі Швейцарії. Про це повідомляє у фейсбуці Офіс генерального прокурора, передає УНН.
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Як повідомили в Офісі генпрокурора, 31 травня близько 14:00 російські військові обстріляли село Шестакове Чугуївського району. Поранення отримали двоє чоловіків. Пошкоджено житлові будинки, будівлі ферми.
30 травня через ворожий обстріл у Вовчанську було поранено волонтера зі Швейцарії. Чоловік прибув до України з гуманітарною місією задля допомоги в евакуації людей та тварин із зон ведення активних бойових дій. Медики надали йому допомогу.
За процесуального керівництва Чугуївської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 КК України).
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