В Волчанске во время обстрела РФ был ранен волонтер из Швейцарии

Российские террористы не прекращают обстрелять Харьковскую область. Так, в результате вражеской атаки 30 мая в Волчанске был ранен волонтер из Швейцарии. Об этом сообщает в Фейсбуке офис генерального прокурора, передает УНН.

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Как сообщили в офисе генпрокурора, 31 мая около 14:00 российские военные обстреляли село Шестаково Чугуевского района. Ранения получили двое мужчин. Повреждены жилые дома, здания фермы.

30 мая из-за вражеского обстрела в Волчанске был ранен волонтер из Швейцарии. Мужчина прибыл в Украину с гуманитарной миссией для помощи в эвакуации людей и животных из зон ведения активных боевых действий. Медики оказали ему помощь.

При процессуальном руководстве Чугуевской окружной прокуратуры Харьковской области начаты досудебные расследования по фактам нарушения законов и обычаев войны (ст. 438 УК Украины).

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