В Волчанске во время обстрела РФ был ранен волонтер из Швейцарии

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Ищешь правду?

Присоединяйся к нашему Telegram-каналу!

Loading...

Loading...

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
shveitsariyaШвейцария
ukrainaУкраина
facebookFacebook
kharkivХарьков
Эксклюзив
Лубинец заявил, что обновления данных в приложении "Резерв+" должно быть достаточно для избежания штрафа
  •  99421 просмотра

Лубинец заявил, что обновления данных в приложении "Резерв+" должно быть достаточно для избежания штрафа

Эксклюзив
Политолог о требовании Китая для участия в саммите мира: присутствие рф исказит всю идею
  •  101673 просмотра

Политолог о требовании Китая для участия в саммите мира: присутствие рф исказит всю идею

Эксклюзив
Инициаторы дела против экс министра Сольского не нашли документы, подтверждающие версию НАБУ
  •  105352 просмотра

Инициаторы дела против экс министра Сольского не нашли документы, подтверждающие версию НАБУ

Эксклюзив
Ужасный участок дороги в Черниговской области, которым " скорая " едва довезла тяжело больную пожилую женщину в больницу, должно ремонтировать Агентство восстановления
  •  117467 просмотра

Ужасный участок дороги в Черниговской области, которым " скорая " едва довезла тяжело больную пожилую женщину в больницу, должно ремонтировать Агентство восстановления

Эксклюзив
Этот год будет показательным с точки зрения постоянства и функционирования аграрного бизнеса - УКАБ
30 мая 2024, 13:06  •  138647 просмотра

Этот год будет показательным с точки зрения постоянства и функционирования аграрного бизнеса - УКАБ

Эксклюзив
Шведский самолет AWACS в тандеме с F-16 поможет отогнать российскую авиацию от пусковых рубежей минимум на 40 км - эксперт
30 мая 2024, 11:57  •  130788 просмотра

Шведский самолет AWACS в тандеме с F-16 поможет отогнать российскую авиацию от пусковых рубежей минимум на 40 км - эксперт

Эксклюзив
"Мы думали, что документы на землю были, но так их и не нашли": инициаторы дела против экс-министра Сольского рассказали новые подробности
30 мая 2024, 11:38  •  198741 просмотра

"Мы думали, что документы на землю были, но так их и не нашли": инициаторы дела против экс-министра Сольского рассказали новые подробности

Эксклюзив
"Одесский припортовый завод" играет важную роль в работе зернового коридора - нардепы
30 мая 2024, 08:59  •  112481 просмотра

"Одесский припортовый завод" играет важную роль в работе зернового коридора - нардепы

Эксклюзив
Крипта для чайников. Часть 5. Холодные и горячие кошельки
30 мая 2024, 08:04  •  185504 просмотра

Крипта для чайников. Часть 5. Холодные и горячие кошельки

Эксклюзив
Ориентировочно 5 млн тонн зерновых в год вывозится из Украины путем "серого" экспорта - УКАБ
30 мая 2024, 06:46  •  90688 просмотра

Ориентировочно 5 млн тонн зерновых в год вывозится из Украины путем "серого" экспорта - УКАБ

Новости по теме
В Волчанске во время обстрела РФ был ранен волонтер из Швейцарии

В Волчанске во время обстрела РФ был ранен волонтер из Швейцарии

  •  1850 просмотра
Минобороны поддержало законопроект о создании военной полиции

Минобороны поддержало законопроект о создании военной полиции

  •  2523 просмотра
На фронте произошло 81 боевое столкновение – Генштаб

На фронте произошло 81 боевое столкновение – Генштаб

  •  4425 просмотра
На Буковине против представителя ТЦК применили газовый баллончик

На Буковине против представителя ТЦК применили газовый баллончик

  •  5830 просмотра
В результате российского ракетного обстрела Одесского порта двое мирных жителей получили ранения

В результате российского ракетного обстрела Одесского порта двое мирных жителей получили ранения

  •  7818 просмотра
Ритуальный мужской танец "Сербен" из села Чертовец внесен в список национального нематериального культурного наследия

Ритуальный мужской танец "Сербен" из села Чертовец внесен в список национального нематериального культурного наследия

  •  10650 просмотра
Украина и МВФ договорились о четвертом пересмотре программы финансирования на сумму 15,6 миллиарда долларов

Украина и МВФ договорились о четвертом пересмотре программы финансирования на сумму 15,6 миллиарда долларов

  •  13547 просмотра
Новый обмен: в ГПСУ показали, в каком состоянии находятся украинские защитники после российского плена

Новый обмен: в ГПСУ показали, в каком состоянии находятся украинские защитники после российского плена

  •  20954 просмотра
Оккупанты в течение дня враг 5 раз били дронами-камикадзе по Никопольщине: что известно

Оккупанты в течение дня враг 5 раз били дронами-камикадзе по Никопольщине: что известно

  •  20046 просмотра
Доставка дополнительных систем "Patriot" и подготовка к Саммиту мира: Кулеба поговорил с Блинкеном

Доставка дополнительных систем "Patriot" и подготовка к Саммиту мира: Кулеба поговорил с Блинкеном

  •  21545 просмотра

Популярные

Появились спутниковые фото последствий украинского удара по порту Кавказ в краснодарском крае

Появились спутниковые фото последствий украинского удара по порту Кавказ в краснодарском крае

  •  33148 просмотра
5 самых ожидаемых кинопремьеров, которые нельзя пропустить летом: что посмотреть

5 самых ожидаемых кинопремьеров, которые нельзя пропустить летом: что посмотреть

  •  93614 просмотра
Все, кто вернулся сегодня из российского плена, подвергались пыткам - Лубинец

Все, кто вернулся сегодня из российского плена, подвергались пыткам - Лубинец

  •  31592 просмотра
Во время визита в Швецию Зеленский имел аудиенцию у короля Карла XVI Густава

Во время визита в Швецию Зеленский имел аудиенцию у короля Карла XVI Густава

  •  31817 просмотра
В Одессе прогремел взрыв: оккупанты, вероятно, ударили"Искандером"

В Одессе прогремел взрыв: оккупанты, вероятно, ударили"Искандером"

  •  31102 просмотра

Публикации

Афера на пол терминала. Как Гроза и Науменко попытались обвести вокруг пальца американских инвесторов

Афера на пол терминала. Как Гроза и Науменко попытались обвести вокруг пальца американских инвесторов

  •  143071 просмотра
"Мы думали, что документы на землю были, но так их и не нашли": инициаторы дела против экс-министра Сольского рассказали новые подробности

"Мы думали, что документы на землю были, но так их и не нашли": инициаторы дела против экс-министра Сольского рассказали новые подробности
Эксклюзив

30 мая 2024, 11:38  •  198749 просмотра
Скандалы в НАБУ компрометируют орган и ставят под сомнение объективность расследуемых дел

Скандалы в НАБУ компрометируют орган и ставят под сомнение объективность расследуемых дел

30 мая 2024, 08:47  •  185887 просмотра
Крипта для чайников. Часть 5. Холодные и горячие кошельки

Крипта для чайников. Часть 5. Холодные и горячие кошельки
Эксклюзив

30 мая 2024, 08:04  •  185511 просмотра
Компания "Олсидз", которая пошла войной на "ОПЗ", могла нанести огромный ущерб государству

Компания "Олсидз", которая пошла войной на "ОПЗ", могла нанести огромный ущерб государству

30 мая 2024, 06:38  •  188549 просмотра

В Волчанске во время обстрела РФ был ранен волонтер из Швейцарии

Волонтер из Швейцарии был ранен во время российского обстрела Волчанска Харьковской области, когда выполнял гуманитарную миссию по эвакуации людей и животных из зон боевых действий.

Война •   •  1850 просмотра
В Волчанске во время обстрела РФ был ранен волонтер из Швейцарии

Минобороны поддержало законопроект о создании военной полиции

Министерство обороны Украины призывает уделить приоритетное внимание законопроекту о создании военной полиции, которая будет отвечать за регистрацию преступлений, розыск и задержание военнослужащих, а также защиту прав военнослужащих по стандартам НАТО.

Война •   •  2523 просмотра
Минобороны поддержало законопроект о создании военной полиции

На фронте произошло 81 боевое столкновение – Генштаб

Ситуация на фронте остается напряженной, но контролируемой: произошло 81 боевое столкновение, поскольку украинские войска решительно отражают попытки России продвинуться вперед и открывают эффективный огонь по врагу по всей линии боевого столкновения.

Война •   •  4425 просмотра
На фронте произошло 81 боевое столкновение – Генштаб

На Буковине против представителя ТЦК применили газовый баллончик

На Буковине военнообязанный напал с газовым баллончиком на представителя торгового центра, в результате чего военнослужащий получил химические ожоги глаз и дыхательных путей.

Общество •   •  5830 просмотра
На Буковине против представителя ТЦК применили газовый баллончик

В результате российского ракетного обстрела Одесского порта двое мирных жителей получили ранения

Два человека были ранены осколками российской баллистической ракеты с кассетным боеприпасом, выпущенной вечером по портовой инфраструктуре Одессы.

Война •   •  7818 просмотра
В результате российского ракетного обстрела Одесского порта двое мирных жителей получили ранения

Ритуальный мужской танец "Сербен" из села Чертовец внесен в список национального нематериального культурного наследия

Ритуальный мужской танец "Сербен", исполненный в селе Чертовец Ивано-Франковской области, был внесен в национальный список нематериального культурного наследия, объединив православных и греко-католических прихожан с помощью ритуальной экскурсии по сельским храмам.

Общество •   •  10650 просмотра
Ритуальный мужской танец "Сербен" из села Чертовец внесен в список национального нематериального культурного наследия

Украина и МВФ договорились о четвертом пересмотре программы финансирования на сумму 15,6 миллиарда долларов

Украина и МВФ достигли соглашения о четвертом пересмотре программы расширенного финансирования на сумму 15,6 миллиарда долларов, что открывает путь для получения Украиной средств на сумму 2,2 миллиарда долларов.

Экономика •   •  13547 просмотра
Украина и МВФ договорились о четвертом пересмотре программы финансирования на сумму 15,6 миллиарда долларов

Новый обмен: в ГПСУ показали, в каком состоянии находятся украинские защитники после российского плена

В ГПСУ отметили, среди освобожденных сегодня пограничников есть те, кто проходил в Донецком и Измаильском пограничных отрядах.

Война •   •  20954 просмотра
Новый обмен: в ГПСУ показали, в каком состоянии находятся украинские защитники после российского плена

Оккупанты в течение дня враг 5 раз били дронами-камикадзе по Никопольщине: что известно

По данным главы Днепропетровской ОВА,в течение дня враг 5 раз бил дронами-камикадзе по Никопольщине. Обошлось без погибших и пострадавших.

Война •   •  20046 просмотра
Оккупанты в течение дня враг 5 раз били дронами-камикадзе по Никопольщине: что известно

Доставка дополнительных систем "Patriot" и подготовка к Саммиту мира: Кулеба поговорил с Блинкеном

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обсудил с госсекретарем США Энтони Блинкеном поставку дополнительных систем Patriot в Украину, подготовку к предстоящему мирному саммиту и саммиту НАТО, а также решение США разрешить Украине использовать американское оружие для нанесения ударов по российским объектам через границу.

Война •   •  21545 просмотра
Доставка дополнительных систем "Patriot" и подготовка к Саммиту мира: Кулеба поговорил с Блинкеном