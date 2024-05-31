В результате российского ракетного обстрела Одесского порта двое мирных жителей получили ранения

Вечером враг атаковал Одессу. Предварительно, баллистической ракетой с кассетным боеприпасом. Целью российских террористов стала припортовая инфраструктура. Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер, передает УНН.

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Осколочные ранения получили два человека: 28-летняя девушка и 37-летний мужчина. Сейчас они госпитализированы в состоянии средней степени тяжести. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь.

В Одессе прогремел взрыв: оккупанты, вероятно, ударили"Искандером"