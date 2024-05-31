В результаті російського ракетного обстрілу Одеського порту двоє мирних жителів отримали поранення
Київ • УНН
Двоє людей були поранені осколками російської балістичної ракети з касетним боєприпасом, випущеної ввечері по портовій інфраструктурі Одеси.
Увечері ворог атакував Одесу. Попередньо, балістичною ракетою з касетним боєприпасом. Ціллю російських терористів стала припортова інфраструктура. Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер, передає УНН.
Деталі
Осколкові поранення отримали двоє людей: 28-річна дівчина та 37-річний чоловік. Наразі вони госпіталізовані у стані середнього ступеню важкості. Їм надається вся необхідна медична допомога.
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