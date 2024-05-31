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В результаті російського ракетного обстрілу Одеського порту двоє мирних жителів отримали поранення

Київ • УНН

 • 32520 перегляди

Двоє людей були поранені осколками російської балістичної ракети з касетним боєприпасом, випущеної ввечері по портовій інфраструктурі Одеси.

Увечері ворог атакував Одесу. Попередньо, балістичною ракетою з касетним боєприпасом. Ціллю російських терористів стала припортова інфраструктура. Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер, передає УНН.

Деталі

Осколкові поранення отримали двоє людей: 28-річна дівчина та 37-річний чоловік. Наразі вони госпіталізовані у стані середнього ступеню важкості. Їм надається вся необхідна медична допомога.

В Одесі пролунав вибух: окупанти, ймовірно, вдарили "Іскандером"31.05.24, 19:38 • 74246 переглядiв

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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