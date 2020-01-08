У Вінницькій ОДА розповіли про топових інвесторів та найбільшого годувальника

Найбільше проектів (25) реалізовано в галузі альтернативної енергетики, кажуть в адміністрації. Ці проекти забезпечили жителів області 205 новими робочими місцями.

Чимало інвестпроектів (21) реалізовано у харчовій та переробній галузі. Загальна сума інвестицій склала 18,4 млрд грн, що дозволило створити 2 тис. 444 нових робочих місць.

У галузі машинобудування було реалізовано 5 проектів. Це — 515 млн грн та 1 тис. 935 нових робочих місць. Два проекти у добувній промисловості дозволили створити 38 нових робочих місць, ще 1 у деревообробній — 50 робочих місць.

Залучення інвестицій та створення нових робочих місць стало можливим завдяки послідовному механізму реалізації інвестполітики в області, пояснюють в місцевій владі.

Окрім створення сприятливого інвестиційного клімату та підтримки діяльності суб’єктів господарювання, влада допомагає вирішувати проблемні питання бізнесу, які виникають в процесі виробничої діяльності.

“Все це, а також репутація області як надійного партнера, дозволяє вважати Вінницьку область перспективним регіоном для розвитку бізнесу майбутніх інвесторів”, — розповіли в ОДА.

Значну роль у структурі реального сектору економіки області відіграє промисловість. Минулого року розвиток галузі дав чималі плоди. За індексом промислового виробництва (115,9%, за 11 місяців минулого року, — ред.) область зайняла 1 місце серед регіонів України. Значний приріст виробництва забезпечили підприємства переробної промисловості — на 19,9%. Зокрема, обсяги виробництва у харчовій галузі зросли на 17,8%.

“Наше завдання — це підтримка розвитку бізнесу та виробничої політики, направленої на створення нових інноваційних виробництв, підвищення конкурентоспроможності продукції підприємств, що забезпечить збільшення сегменту виробництв із високою доданою вартістю та створення нових робочих місць”, — зазначили в облдержадміністрації.

У Вінницькій ОДА зауважили, що за підсумками січня-жовтня 2019 року Вінниччина стала лідером в загальному обсязі виробництва продукції сільського господарства серед регіонів України та зайняла перше місце за обсягами виробництва продукції сільського господарства у розрахунку на 1 особу.

Таким успіхам регіон завдячує великому бізнесу, зокрема найбільшому виробнику курятини в Україні- компанії “Миронівський хлібопродукт” (МХП), чиї потужності зосереджені також і на Вінниччині.

У 2018 році МХП вивів Вінниччину у лідери агропрому. Нині Вінницька птахофабрика МХП — одна з найбільших в Україні та Європі.

“Продукція птахофабрики успішно реалізується на ринках не лише України, а й більш ніж 70 країн, серед яких 36 країн Європи”, — зазначили в ОДА.

Крім виробництва продуктів харчування, МХП реалізовує в області інвестпроекти в сфері енергетики, які за своїм масштабом досягають найбільших в світі, кажуть в облдержадміністрації.

“Проект будівництва біогазового комплексу ВП „Біогаз Ладижин“ реалізовується в дві черги із запланованою встановленою енергетичною потужністю 24 МВт, що робить його найбільшим біогазовим комплексом з переробки органічних відходів від курчат-бройлерів в світі”, — поінформували в облдержадміністрації.

Паралельно компанія інвестує в розвиток соціальної сфери в місцях своєї присутності та в розвиток інфраструктури Вінниччини, кажуть в ОДА. Зокрема, у 2019 році агрохолдинг у партнерстві із облдержадміністрацією організував та провів третій конкурс мікрогрантових проектів для сільських громад “Село. Кроки до розвитку”. Переможці конкурсу, яких — 22, отримали від МХП грант — безповоротну фінансову допомогу у розмірі 50 тис. грн на один проект.

“Конкурс спрямований на стимулювання соціальної активності у сільських громадах та має на меті підтримку кращих бізнес-ініціатив, зокрема, у розвитку соціально-економічного, культурного та туристичного потенціалу краю”, — розповіли в облдержадміністрації.

Як раніше повідомляв УНН, до списку найбільших інвестпроектів, що нині релізовується на Вінниччині входять: