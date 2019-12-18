Лижі, біогаз, сонячні панелі: інвестпроекти на Вінниччині сягнули 25 млрд грн

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Київ • УНН

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КИЇВ. 18 грудня. УНН. Вінницька область посіла перше місце в Україні за темпами зростання виробництва промислової продукції. Про це повідомляє прес-служба Вінницької облдержадміністрації, передає УНН.

До прикладу, у січні-вересні 2019 року, у порівнянні із аналогічним періодом минулого року, виробництво промислової продукції на Вінниччині зросло на 19,0% .

“За індексом промислового виробництва (119%, — ред.) область зайняла 1 місце серед регіонів України (по Україні індекс промислового виробництва становить 100,0%)”, — йдеться у повідомленні.

На кінець вересня поточного року на промислових підприємствах області працювало понад 58 тис. осіб, середньомісячна заробітна плата яких становила 10 тис. 764 грн.

При цьому, найбільше трудових ресурсів зосереджено у харчовій галузі — понад 22 тис. працівників. Далі йде енергетична промисловість, в якій працює понад 10 тис. осіб.

Найближчим часом Вінниччина забезпечить своїх жителів десятками нових робочих місць. Це стане можливо завдяки реалізації низки інвестиційних проектів. Приватні інвестори активно вкладають кошти у розвиток промисловості регіону. У період з 2019 по 2022 рр на території області реалізується 63 довгострокових інвестиційних проектів на загальну суму більше 25,85 млрд грн.

До списку найбільших увійшли:

  • проект щодо розширення потужностей заводу з виробництва автомобільних кабелів (ДП “Електричні Системи” у співпраці з компанією APTIV PLC);
  • реалізація ІІ черги екологічного проекту з запуску в дію біогазового комплексу для виробництва електроенергії потужністю 12 МВт (ВП птахокомплекс “Вінницький бройлер” ПрАТ “Зернопродукт МХП” ТОВ “Вінницька птахофабрика”);
  • будівництво місті Гнівань заводу з поглибленої переробки кукурудзи, після запуску якого планується створити близько 2000 нових робочих місць (ПРАТ “Миронівський Хлібопродукт”);
  • будівництво заводу з виробництва продукції для зимових видів спорту (лижі, лижні черевики та лижні кріплення) на території індустріального парку в місті Вінниця. На початковому етапі запуску заводу планується створити 300 нових робочих місць з можливістю розширення штату до 1000 осіб ( компанія “Head International Holding GmbH”);
  • будівництво заводу з переробки кукурудзи на крупу та борошно на території села Демківка Тростянецького району. Заплановано створити 50 нових робочих місць (“Дакса Бунге Україна”);
  • введення в дію ІІ черги заводу з виробництва сонячних панелей проектною потужністю виробництва 200 МВт на рік у місті Вінниця. Заплановано створення 200 нових робочих місць (компанія “KNESS GROUP”)
  • введення в експлуатацію наступної черги заводу з виробництва холодильного обладнання для напоїв компанії UBС Group (“Українська пивна компанія”) — “Green cool”;
  • будівництво заводу з переробки волоських горіхів у селі Лядово Могилів-Подільського району. Заплановано створити 100 нових робочих місць (ТОВ “Український волоський горіх”);
  • будівництво заводу по виробництву лецитину для фармацевтичної галузі на території Вінницького індустріального парку. Заплановано створити 65 нових робочих місць (ТОВ “УКРО-ЕКСПЕРТПОСТАЧ”).
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