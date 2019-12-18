Лыжи, биогаз, солнечные панели: инвестпроекты в Винницкой достигли 25 млрд грн
Киев • УНН
КИЕВ. 18 декабря. УНН. Винницкая область заняла первое место в Украине по темпам роста производства промышленной продукции. Об этом сообщает пресс-служба Винницкой облгосадминистрации, передает УНН.
К примеру, в январе-сентябре 2019 года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года производство промышленной продукции в Винницкой области выросло на 19,0%.
“По индексу промышленного производства (119%, — ред.) область заняла 1 место среди регионов Украины (по Украине индекс промышленного производства составляет 100,0%)”, — говорится в сообщении.
На конец сентября текущего года на промышленных предприятиях области работало более 58 тыс. человек, среднемесячная заработная плата которых составила 10 тыс. 764 грн.
При этом, больше трудовых ресурсов сосредоточено в пищевой отрасли — более 22 тыс. человек. Далее идет энергетическая промышленность, в которой работает более 10 тыс. человек.
В ближайшее время Винницкая область обеспечит своих жителей десятками новых рабочих мест. Это станет возможно благодаря реализации ряда инвестиционных проектов. Частные инвесторы активно вкладывают средства в развитие промышленности региона. В период с 2019 по 2022 гг на территории области реализуется 63 долгосрочных инвестиционных проектов на общую сумму более 25,85 млрд грн.
В список крупнейших вошли:
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- проект по расширению мощностей завода по производству автомобильных кабелей (ГП “Электрические Системы” в сотрудничестве с компанией APTIV PLC)
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- реализация II очереди экологического проекта по запуску в действие биогазового комплекса для производства электроэнергии мощностью 12 МВт (ОП птицекомплекс “Винницкий бройлер” ЗАО “Зернопродукт МХП” ООО “Винницкая птицефабрика”)
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- строительство в городе Гнивань завода по углубленной переработке кукурузы, после запуска которого планируется создать около 2000 новых рабочих мест (ЧАО “Мироновский хлебопродукт”)
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- строительство завода по производству продукции для зимних видов спорта (лыжи, лыжные ботинки и лыжные крепления) на территории индустриального парка в городе Винница. На начальном этапе запуска завода планируется создать 300 новых рабочих мест с возможностью расширения штата до 1000 человек (компания “Head International Holding GmbH”)
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- строительство завода по переработке кукурузы на крупу и муку на территории села Демковка Тростянецкого района. Планируется создать 50 новых рабочих мест ( “Дакса Бунге Украина”)
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- введение в действие II очереди завода по производству солнечных панелей мощности производства 200 МВт в год в городе Винница. Запланировано создание 200 новых рабочих мест (компания “KNESS GROUP”)
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- ввод в эксплуатацию следующей очереди завода по производству холодильного оборудования для напитков компании UBС Group ( “Украинская пивная компания”) — “Green cool”;
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- строительство завода по переработке грецких орехов в селе Лядова Могилев-Подольского района. Планируется создать 100 новых рабочих мест (ООО “Украинский грецкий орех”)
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- строительство завода по производству лецитина для фармацевтической отрасли на территории Винницкого индустриального парка. Планируется создать 65 новых рабочих мест (ООО “УКРО-ЕКСПЕРТПОСТАЧ”).
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