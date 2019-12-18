Лыжи, биогаз, солнечные панели: инвестпроекты в Винницкой достигли 25 млрд грн

К примеру, в январе-сентябре 2019 года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года производство промышленной продукции в Винницкой области выросло на 19,0%.

“По индексу промышленного производства (119%, — ред.) область заняла 1 место среди регионов Украины (по Украине индекс промышленного производства составляет 100,0%)”, — говорится в сообщении.

На конец сентября текущего года на промышленных предприятиях области работало более 58 тыс. человек, среднемесячная заработная плата которых составила 10 тыс. 764 грн.

При этом, больше трудовых ресурсов сосредоточено в пищевой отрасли — более 22 тыс. человек. Далее идет энергетическая промышленность, в которой работает более 10 тыс. человек.

В ближайшее время Винницкая область обеспечит своих жителей десятками новых рабочих мест. Это станет возможно благодаря реализации ряда инвестиционных проектов. Частные инвесторы активно вкладывают средства в развитие промышленности региона. В период с 2019 по 2022 гг на территории области реализуется 63 долгосрочных инвестиционных проектов на общую сумму более 25,85 млрд грн.

В список крупнейших вошли: