В Винницкой ОГА рассказали о топовых инвесторах и крупнейшем кормильце

Больше всего проектов (25) реализовано в области альтернативной энергетики, говорят в администрации. Эти проекты обеспечили жителей области 205 новыми рабочими местами.

Многие инвестпроектов (21) реализовано в пищевой и перерабатывающей отрасли. Общая сумма инвестиций составила 18,4 млрд грн, что позволило создать 2 тыс. 444 новых рабочих мест.

В области машиностроения было реализовано 5 проектов. Это — 515 млн грн и 1 тыс. 935 новых рабочих мест. Два проекта в добывающей промышленности позволили создать 38 новых рабочих мест, еще 1 в деревообрабатывающей — 50 рабочих мест.

Привлечение инвестиций и создание новых рабочих мест стало возможным благодаря последовательному механизму реализации инвестполитики в области, объясняют в местной власти.

Кроме создания благоприятного инвестиционного климата и поддержки деятельности субъектов хозяйствования, власть помогает решать проблемы бизнеса, которые возникают в процессе производственной деятельности.

“Все это, а также репутация области как надежного партнера, позволяет считать Винницкую область перспективным регионом для развития бизнеса будущих инвесторов”, — рассказали в ОГА.

Значительную роль в структуре реального сектора экономики области играет промышленность. В прошлом году развитие отрасли дал немалые плоды. По индексу промышленного производства (115,9%, за 11 месяцев прошлого года, — ред.) область заняла 1 место среди регионов Украины. Значительный прирост производства обеспечили предприятия перерабатывающей промышленности — на 19,9%. В частности, объемы производства в пищевой отрасли выросли на 17,8%.

“Наша задача — это поддержка развития бизнеса и производственной политики, направленной на создание новых инновационных производств, повышение конкурентоспособности продукции предприятий, обеспечит увеличение сегмента производств с высокой добавленной стоимостью и создание новых рабочих мест”, — отметили в облгосадминистрации.

В Винницкой ОГА отметили, что по итогам января-октября 2019 года Винницкая область стала лидером в общем объеме производства продукции сельского хозяйства среди регионов Украины и заняла первое место по объемам производства продукции сельского хозяйства в расчете на 1 человека.

Таким успехам регион обязан крупному бизнесу, в частности крупнейшему производителю курятины в Украине — компании “Мироновский хлебопродукт” (МХП), чьи мощности сосредоточены также и на Винниччине.

В 2018 году МХП вывел Винницкую область в лидеры агропрома. Сейчас Винницкая птицефабрика МХП — одна из крупнейших в Украине и Европе.

“Продукция птицефабрики успешно реализуется на рынках не только Украины, но и более чем 70 стран, среди которых 36 стран Европы”, — отметили в ОГА.

Помимо производства продуктов питания, МХП реализует в области инвестпроекты в сфере энергетики, которые по своему масштабу достигают наибольших в мире, говорят в облгосадминистрации.

“Проект строительства биогазового комплекса ОП „Биогаз Ладыжин“ реализуется в две очереди с запланированной установленной энергетической мощностью 24 МВт, что делает его крупнейшим биогазовым комплексом по переработке органических отходов от цыплят-бройлеров в мире”, — сообщили в облгосадминистрации.

Параллельно компания инвестирует в развитие социальной сферы в местах своего присутствия и в развитие инфраструктуры Винницкой, говорят в ОГА. В частности, в 2019 году агрохолдинг в партнерстве с облгосадминистрацией организовал и провел третий конкурс микрогрантовых проектов для сельских общин “Село. Шаги к развитию”. Победители конкурса, которых — 22, получили от МХП грант — безвозвратную финансовую помощь в размере 50 тыс. грн на один проект.

“Конкурс направлен на стимулирование социальной активности в сельских общинах и имеет целью поддержку лучших бизнес-инициатив, в частности, в развитии социально-экономического, культурного и туристического потенциала края”, — рассказали в облгосадминистрации.

Как ранее сообщал УНН, в список крупнейших инвестпроектов, что сейчас релизовуеться в Винницкой области входят: