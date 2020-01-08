В Винницкой ОГА рассказали о топовых инвесторах и крупнейшем кормильце
Киев • УНН
КИЕВ. 9 января. УНН. В 2019 году инвестиционные проекты в Винницкой области достигли 26,3 млрд грн. Всего таких насчитывается 63 и до 2022 года они позволят создать почти 6 тысяч дополнительных рабочих мест. Как местная власть помогает бизнесу, а бизнес в сою очередь — развитию региона, УНН рассказали в Винницкой облгосадминистрации.
Больше всего проектов (25) реализовано в области альтернативной энергетики, говорят в администрации. Эти проекты обеспечили жителей области 205 новыми рабочими местами.
Многие инвестпроектов (21) реализовано в пищевой и перерабатывающей отрасли. Общая сумма инвестиций составила 18,4 млрд грн, что позволило создать 2 тыс. 444 новых рабочих мест.
В области машиностроения было реализовано 5 проектов. Это — 515 млн грн и 1 тыс. 935 новых рабочих мест. Два проекта в добывающей промышленности позволили создать 38 новых рабочих мест, еще 1 в деревообрабатывающей — 50 рабочих мест.
Привлечение инвестиций и создание новых рабочих мест стало возможным благодаря последовательному механизму реализации инвестполитики в области, объясняют в местной власти.
Кроме создания благоприятного инвестиционного климата и поддержки деятельности субъектов хозяйствования, власть помогает решать проблемы бизнеса, которые возникают в процессе производственной деятельности.
“Все это, а также репутация области как надежного партнера, позволяет считать Винницкую область перспективным регионом для развития бизнеса будущих инвесторов”, — рассказали в ОГА.
Значительную роль в структуре реального сектора экономики области играет промышленность. В прошлом году развитие отрасли дал немалые плоды. По индексу промышленного производства (115,9%, за 11 месяцев прошлого года, — ред.) область заняла 1 место среди регионов Украины. Значительный прирост производства обеспечили предприятия перерабатывающей промышленности — на 19,9%. В частности, объемы производства в пищевой отрасли выросли на 17,8%.
“Наша задача — это поддержка развития бизнеса и производственной политики, направленной на создание новых инновационных производств, повышение конкурентоспособности продукции предприятий, обеспечит увеличение сегмента производств с высокой добавленной стоимостью и создание новых рабочих мест”, — отметили в облгосадминистрации.
В Винницкой ОГА отметили, что по итогам января-октября 2019 года Винницкая область стала лидером в общем объеме производства продукции сельского хозяйства среди регионов Украины и заняла первое место по объемам производства продукции сельского хозяйства в расчете на 1 человека.
Таким успехам регион обязан крупному бизнесу, в частности крупнейшему производителю курятины в Украине — компании “Мироновский хлебопродукт” (МХП), чьи мощности сосредоточены также и на Винниччине.
В 2018 году МХП вывел Винницкую область в лидеры агропрома. Сейчас Винницкая птицефабрика МХП — одна из крупнейших в Украине и Европе.
“Продукция птицефабрики успешно реализуется на рынках не только Украины, но и более чем 70 стран, среди которых 36 стран Европы”, — отметили в ОГА.
Помимо производства продуктов питания, МХП реализует в области инвестпроекты в сфере энергетики, которые по своему масштабу достигают наибольших в мире, говорят в облгосадминистрации.
“Проект строительства биогазового комплекса ОП „Биогаз Ладыжин“ реализуется в две очереди с запланированной установленной энергетической мощностью 24 МВт, что делает его крупнейшим биогазовым комплексом по переработке органических отходов от цыплят-бройлеров в мире”, — сообщили в облгосадминистрации.
Параллельно компания инвестирует в развитие социальной сферы в местах своего присутствия и в развитие инфраструктуры Винницкой, говорят в ОГА. В частности, в 2019 году агрохолдинг в партнерстве с облгосадминистрацией организовал и провел третий конкурс микрогрантовых проектов для сельских общин “Село. Шаги к развитию”. Победители конкурса, которых — 22, получили от МХП грант — безвозвратную финансовую помощь в размере 50 тыс. грн на один проект.
“Конкурс направлен на стимулирование социальной активности в сельских общинах и имеет целью поддержку лучших бизнес-инициатив, в частности, в развитии социально-экономического, культурного и туристического потенциала края”, — рассказали в облгосадминистрации.
Как ранее сообщал УНН, в список крупнейших инвестпроектов, что сейчас релизовуеться в Винницкой области входят:
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- проект по расширению мощностей завода по производству автомобильных кабелей (ГП “Электрические Системы” в сотрудничестве с компанией APTIV PLC)
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- реализация II очереди экологического проекта по запуску в действие биогазового комплекса для производства электроэнергии мощностью 12 МВт (ОП птицекомплекс “Винницкий бройлер” ЗАО “Зернопродукт МХП” ООО “Винницкая птицефабрика”)
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- строительство городе Гнивань завода по углубленной переработке кукурузы, после запуска которого планируется создать около 2000 новых рабочих мест (ЧАО “Мироновский хлебопродукт”)
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- строительство завода по производству продукции для зимних видов спорта (лыжи, лыжные ботинки и лыжные крепления) на территории индустриального парка в городе Винница. На начальном этапе запуска завода планируется создать 300 новых рабочих мест с возможностью расширения штата до 1000 человек (компания “Head International Holding GmbH”)
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- строительство завода по переработке кукурузы на крупу и муку на территории села Демковка Тростянецкого района. Планируется создать 50 новых рабочих мест (“Дакса Бунге Украина”)
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- введение в действие II очереди завода по производству солнечных панелей мощности производства 200 МВт в год в городе Винница. Запланировано создание 200 новых рабочих мест (компания “KNESS GROUP”)
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- ввод в эксплуатацию следующей очереди завода по производству холодильного оборудования для напитков компании UBС Group (“Украинская пивная компания”) — “Green cool”;
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- строительство завода по переработке грецких орехов в селе Лядова Могилев-Подольского района. Планируется создать 100 новых рабочих мест (ООО “Украинский грецкий орех”)
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- строительство завода по производству лецитина для фармацевтической отрасли на территории Винницкого индустриального парка. Планируется создать 65 новых рабочих мест (ООО “УКРО-ЭКСПЕРТПОСТАЧ”).
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