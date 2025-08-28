У центрі Києва пошкоджено торговий центр та ЖК "Нова Англія" внаслідок російської атаки: деталі

У центрі столиці зафіксовано влучання в торгівельний центр. Також постраждала будівля відомого ЖК "Нова Англія". Про це пише УНН із посиланням на місцеві канали та мера Києва Віталія Кличко.

У центрі столиці влучання в торгівельний центр - написав Кличко.

На місце події працюють всі служби. Наслідки уточнюються.

Нагадаємо

У Дарницькому районі столиці зафіксовано руйнування житлового будинку з першого по пʼятий поверх внаслідок російської атаки у ніч проти 28 серпня. Триває пошуково-рятувальна операція.