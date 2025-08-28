$41.400.03
Масований обстріл Києва: троє загиблих, 12 постраждалих, серед них діти, численні пожежі та руйнування
27 серпня, 17:11 • 30213 перегляди
Ольга Стефанішина стала новим послом України у США
Ексклюзив
27 серпня, 16:10 • 19426 перегляди
Популярного Instagram-блогера оштрафували на 4,8 млн грн за незаконну рекламу онлайн-казино: юрист прокоментував
Ексклюзив
27 серпня, 15:38 • 41139 перегляди
"Запрошуємо до себе російського агента": військовий оглядач про скандальне рішення Державіаслужби щодо вертольотів Ми-8
27 серпня, 12:47 • 121727 перегляди
Догляд на автівкою восени: що потрібно знати
27 серпня, 12:29 • 77200 перегляди
В Україні дозволили виїжджати за кордон чоловікам включно до 22 років - постанова уряду
27 серпня, 12:09 • 47209 перегляди
Україна готується до осіннього сплеску COVID-19: чи прогнозують у МОЗ локдаун
27 серпня, 11:13 • 63135 перегляди
На Харківщині у рф немає успіхів для просування вглиб України - Демченко
Ексклюзив
27 серпня, 11:12 • 50199 перегляди
Експерт про справу Магамедрасулова: заяви активістів не можна протиставляти слідству, яке йде в рамках процесуального кодексу
27 серпня, 07:59 • 47604 перегляди
рф уночі атакувала енергетику у шести областях - Міненерго
У центрі Києва пошкоджено торговий центр та ЖК "Нова Англія" внаслідок російської атаки: деталі

Київ • УНН

 • 2540 перегляди

У центрі Києва зафіксовано влучання в торговий центр, також пошкоджено будівлю ЖК "Нова Англія" На місці працюють усі служби, наслідки уточнюються.

У центрі Києва пошкоджено торговий центр та ЖК "Нова Англія" внаслідок російської атаки: деталі

У центрі столиці зафіксовано влучання в торгівельний центр. Також постраждала будівля відомого ЖК "Нова Англія". Про це пише УНН із посиланням на місцеві канали та мера Києва Віталія Кличко.

У центрі столиці влучання в торгівельний центр

- написав Кличко.

На місце події працюють всі служби. Наслідки уточнюються.

Нагадаємо

У Дарницькому районі столиці зафіксовано руйнування житлового будинку з першого по пʼятий поверх внаслідок російської атаки у ніч проти 28 серпня. Триває пошуково-рятувальна операція.  

Вероніка Марченко

КиївПодії
Віталій Кличко
Київ