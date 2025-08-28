$41.400.03
Массированный обстрел Киева: четверо погибших, 20 пострадавших, среди них дети, многочисленные пожары и разрушения
27 августа, 17:11 • 31579 просмотра
Ольга Стефанишина стала новым послом Украины в США
Эксклюзив
27 августа, 16:10 • 20294 просмотра
Популярного Instagram-блогера оштрафовали на 4,8 млн грн за незаконную рекламу онлайн-казино: юрист прокомментировал
Эксклюзив
27 августа, 15:38 • 41960 просмотра
"Приглашаем к себе российского агента": военный обозреватель о скандальном решении Госавиаслужбы по вертолетам Ми-8
27 августа, 12:47 • 122904 просмотра
Уход за автомобилем осенью: что нужно знать
27 августа, 12:29 • 77719 просмотра
В Украине разрешили выезжать за границу мужчинам до 22 лет включительно - постановление правительства
27 августа, 12:09 • 47562 просмотра
Украина готовится к осеннему всплеску COVID-19: прогнозируют ли в Минздраве локдаун
27 августа, 11:13 • 63272 просмотра
В Харьковской области у рф нет успехов для продвижения вглубь Украины - Демченко
Эксклюзив
27 августа, 11:12 • 50287 просмотра
Эксперт о деле Магамедрасулова: заявления активистов нельзя противопоставлять следствию, которое идет в рамках процессуального кодекса
27 августа, 07:59 • 47660 просмотра
рф ночью атаковала энергетику в шести областях - Минэнерго
В центре Киева повреждены торговый центр и ЖК "Новая Англия" в результате российской атаки: детали

Киев • УНН

 • 3082 просмотра

В центре Киева зафиксировано попадание в торговый центр, также повреждено здание ЖК "Новая Англия". На месте работают все службы, последствия уточняются.

В центре Киева повреждены торговый центр и ЖК "Новая Англия" в результате российской атаки: детали

В центре столицы зафиксировано попадание в торговый центр. Также пострадало здание известного ЖК "Новая Англия". Об этом пишет УНН со ссылкой на местные каналы и мэра Киева Виталия Кличко.

В центре столицы попадание в торговый центр

- написал Кличко.

На месте происшествия работают все службы. Последствия уточняются.

Напомним

В Дарницком районе столицы зафиксировано разрушение жилого дома с первого по пятый этаж в результате российской атаки в ночь на 28 августа. Продолжается поисково-спасательная операция.  

Вероника Марченко

КиевПроисшествия
Виталий Кличко
Киев