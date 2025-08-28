В центре Киева повреждены торговый центр и ЖК "Новая Англия" в результате российской атаки: детали

В центре столицы зафиксировано попадание в торговый центр. Также пострадало здание известного ЖК "Новая Англия". Об этом пишет УНН со ссылкой на местные каналы и мэра Киева Виталия Кличко.

В центре столицы попадание в торговый центр - написал Кличко.

На месте происшествия работают все службы. Последствия уточняются.

Напомним

В Дарницком районе столицы зафиксировано разрушение жилого дома с первого по пятый этаж в результате российской атаки в ночь на 28 августа. Продолжается поисково-спасательная операция.