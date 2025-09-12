У центрі Івано-Франківська двоє п’яних молодиків побили нацгвардійця: їм повідомили про підозру

В Івано-Франківську двоє мешканців Яремчі, 22 та 17 років, у стані алкогольного сп’яніння напали на військовослужбовця Нацгвардії. Постраждалого 25-річного гвардійця госпіталізували, слідчі відкрили кримінальне провадження за статтею "Хуліганство", повідомляє Поліція Івано-Франківської області, передає УНН.

Як вказано, 10 вересня під час патрулювання центра Івано-Франківська, військовослужбовці Нацгвардії зупинили двох чоловіків, які поводилися агресивно та провокували перехожих.

Молодики чіплялися до громадян, нецензурно висловлювались та ігнорували численні зауваження нацгвардійців. А згодом на очах у людей, які зібралися поруч, почали конфліктувати з військовослужбовцями. Одного із гвардійців повалили на землю та завдали йому численних ударів

За даними поліції, жодних викликів на 102 за даним фактом не надходило. Втім нацгвардійці таки затримали правопорушників, якими виявились мешканці Яремче "22 та 17 років і обидва перебували у стані алкогольного сп’яніння".

Постраждалого 25-річного військовослужбовця доставлено до лікарні. Медики діагностували в нього тілесні ушкодження. За цим фактом слідчі Івано-Франківського районного управління поліції розпочали кримінальне провадження за ч.3 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. Слідчі повідомили одному з фігурантів про підозру