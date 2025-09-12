$41.310.10
Ексклюзив
11:55
В Україні стартував механізм компенсації для ВПО в межах програми єОселя: нардеп Шуляк розповіла, що зміниться
Ексклюзив
10:50
Відвантаження нафти призупинено: дрони СБУ уразили ключовий експортний хаб рф - порт приморськ
Ексклюзив
09:11
Вплив ШІ на освіту: як ChatGPT та інші інструменти змінюють навчання
Ексклюзив
08:46
Велика кількість аптек в Україні забезпечує доступність ліків для пацієнтів - експерти
08:16
Велика Британія посилила санкції проти рф: глава МЗС прибула до Києва
Ексклюзив
07:34
Авто на номерах прикриття: деталі ДТП за участю детектива НАБУ
12 вересня, 05:51
Принц Гаррі прибув до Києва з неоголошеним візитом - The Guardian
11 вересня, 19:17
Україна виділила землю для будівництва заводу Rheinmetall з виробництва снарядів - Шмигаль
11 вересня, 15:15
Українська авіація в дії: компанія "XENA" бере участь у тендерах ЄС та планує розширювати авіапарк
11 вересня, 14:55
Рада наступного тижня може розглянути законопроєкт про військового омбудсмана: що змінилося до другого читання
У центрі Івано-Франківська двоє п’яних молодиків побили нацгвардійця: їм повідомили про підозру

Київ • УНН

 • 6 перегляди

Двоє мешканців Яремче напали на 25-річного військовослужбовця Нацгвардії в Івано-Франківську. Постраждалого госпіталізували, розпочато кримінальне провадження за статтею "Хуліганство".

У центрі Івано-Франківська двоє п’яних молодиків побили нацгвардійця: їм повідомили про підозру

В Івано-Франківську двоє мешканців Яремчі, 22 та 17 років, у стані алкогольного сп’яніння напали на військовослужбовця Нацгвардії. Постраждалого 25-річного гвардійця госпіталізували, слідчі відкрили кримінальне провадження за статтею "Хуліганство", повідомляє Поліція Івано-Франківської області, передає УНН.

Деталі

Як вказано, 10 вересня під час патрулювання центра Івано-Франківська, військовослужбовці Нацгвардії зупинили двох чоловіків, які поводилися агресивно та провокували перехожих.

Молодики чіплялися до громадян, нецензурно висловлювались та ігнорували численні зауваження нацгвардійців. А згодом на очах у людей, які зібралися поруч, почали конфліктувати з військовослужбовцями. Одного із гвардійців повалили на землю та завдали йому численних ударів

- повідомили правоохоронці.

За даними поліції, жодних викликів на 102 за даним фактом не надходило. Втім нацгвардійці таки затримали правопорушників, якими виявились мешканці Яремче "22 та 17 років і обидва перебували у стані алкогольного сп’яніння".

Постраждалого 25-річного військовослужбовця доставлено до лікарні. Медики діагностували в нього тілесні ушкодження. За цим фактом слідчі Івано-Франківського районного управління поліції розпочали кримінальне провадження за ч.3 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. Слідчі повідомили одному з фігурантів про підозру

- додали у поліції. 

Альона Уткіна

Кримінал та НП
Національна гвардія України
Івано-Франківськ