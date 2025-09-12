В центре Ивано-Франковска двое пьяных молодчиков избили нацгвардейца: им сообщили о подозрении

$41.310.10
48.270.03
ukenru
Эксклюзив
11:55 • 1214 просмотра
В Украине стартовал механизм компенсации для ВПЛ в рамках программы єОселя: нардеп Шуляк рассказала, что изменится
Эксклюзив
10:50 • 4508 просмотра
Отгрузка нефти приостановлена: дроны СБУ поразили ключевой экспортный хаб рф - порт приморскPhoto
Эксклюзив
09:11 • 9582 просмотра
Влияние ИИ на образование: как ChatGPT и другие инструменты меняют обучение
Эксклюзив
08:46 • 16252 просмотра
Большое количество аптек в Украине обеспечивает доступность лекарств для пациентов - эксперты
08:16 • 12857 просмотра
Великобритания ужесточила санкции против рф: глава МИД прибыла в Киев
Эксклюзив
07:34 • 14374 просмотра
Автомобиль с номерами прикрытия: детали ДТП с участием детектива НАБУ
12 сентября, 05:51 • 37556 просмотра
Принц Гарри прибыл в Киев с необъявленным визитом - The Guardian
11 сентября, 19:17 • 39522 просмотра
Украина выделила землю для строительства завода Rheinmetall по производству снарядов - Шмыгаль
11 сентября, 15:15 • 52523 просмотра
Украинская авиация в действии: компания "XENA" участвует в тендерах ЕС и планирует расширять авиапарк
11 сентября, 14:55 • 82283 просмотра
Рада на следующей неделе может рассмотреть законопроект о военном омбудсмене: что изменилось ко второму чтению
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+24°
3.9м/с
32%
756мм
Популярные новости
Польша закрыла границу с Беларусью (видео)12 сентября, 02:17 • 4510 просмотра
В Украине запустили крупнейшую Восточноевропейскую систему накопления энергии12 сентября, 03:30 • 6244 просмотра
Сенаторы США представили законопроект, который признает РФ и Беларусь спонсорами терроризма12 сентября, 03:55 • 6060 просмотра
ленинградская область рф подверглась массированной атаке дронов: что известно12 сентября, 03:57 • 12819 просмотра
Армия рф потеряла 890 военных и 40 артсистем за сутки – Генштаб12 сентября, 04:42 • 26880 просмотра
публикации
В Украине стартовал механизм компенсации для ВПЛ в рамках программы єОселя: нардеп Шуляк рассказала, что изменится
Эксклюзив
11:55 • 1214 просмотра
Полчаса от вызова до сброса воды: как украинский АН-32П тушит пожары в горах ЧерногорииVideo11:31 • 2078 просмотра
Большое количество аптек в Украине обеспечивает доступность лекарств для пациентов - эксперты
Эксклюзив
08:46 • 16253 просмотра
Рада на следующей неделе может рассмотреть законопроект о военном омбудсмене: что изменилось ко второму чтению11 сентября, 14:55 • 82284 просмотра
Экономический террор основан на психологии: как враг пытается дестабилизировать Украину
Эксклюзив
11 сентября, 14:08 • 56008 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Петр Порошенко
Владимир Омелян
Милойко Спаич
Актуальные места
Украина
Польша
Соединённые Штаты
Ивано-Франковская область
Италия
Реклама
УНН Lite
Шон Уайт и Нина Добрев разорвали помолвку после пяти лет отношений11 сентября, 14:57 • 28384 просмотра
Осеннее тепло в чашке: 5 напитков для уютных вечеровPhoto11 сентября, 11:11 • 74927 просмотра
Telegraph: принц Гарри впервые почти за 2 года встретился с отцом - королем Чарльзом11 сентября, 07:32 • 38232 просмотра
Coldplay анонсировали продолжение тура "Music Of The Spheres" в 2027 году: впереди более 130 новых концертов10 сентября, 12:07 • 44481 просмотра
Свадьба на подиуме: дизайнер Катя Сильченко вышла замуж во время финала Ukrainian Fashion WeekPhoto9 сентября, 07:45 • 109742 просмотра
Актуальное
Нью-Йорк Таймс
Шахед-136
ЧатГПТ
Лекарственные средства
Lockheed Martin F-35 Lightning II

В центре Ивано-Франковска двое пьяных молодчиков избили нацгвардейца: им сообщили о подозрении

Киев • УНН

 • 36 просмотра

Двое жителей Яремче напали на 25-летнего военнослужащего Нацгвардии в Ивано-Франковске. Пострадавшего госпитализировали, начато уголовное производство по статье "Хулиганство".

В центре Ивано-Франковска двое пьяных молодчиков избили нацгвардейца: им сообщили о подозрении

В Ивано-Франковске двое жителей Яремчи, 22 и 17 лет, в состоянии алкогольного опьянения напали на военнослужащего Нацгвардии. Пострадавшего 25-летнего гвардейца госпитализировали, следователи открыли уголовное производство по статье "Хулиганство", сообщает Полиция Ивано-Франковской области, передает УНН.

Детали

Как указано, 10 сентября во время патрулирования центра Ивано-Франковска военнослужащие Нацгвардии остановили двух мужчин, которые вели себя агрессивно и провоцировали прохожих.

Молодые люди приставали к гражданам, нецензурно выражались и игнорировали многочисленные замечания нацгвардейцев. А впоследствии на глазах у собравшихся рядом людей начали конфликтовать с военнослужащими. Одного из гвардейцев повалили на землю и нанесли ему многочисленные удары

- сообщили правоохранители.

По данным полиции, никаких вызовов на 102 по данному факту не поступало. Впрочем, нацгвардейцы все же задержали правонарушителей, которыми оказались жители Яремче "22 и 17 лет, и оба находились в состоянии алкогольного опьянения".

Пострадавший 25-летний военнослужащий доставлен в больницу. Медики диагностировали у него телесные повреждения. По данному факту следователи Ивано-Франковского районного управления полиции начали уголовное производство по ч.3 ст. 296 (Хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Следователи сообщили одному из фигурантов о подозрении

- добавили в полиции. 

Стрельба в автосервисе на Львовщине: есть погибшие12.09.25, 13:48 • 1106 просмотров

Алена Уткина

Криминал и ЧП
Национальная гвардия Украины
Ивано-Франковск