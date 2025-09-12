В центре Ивано-Франковска двое пьяных молодчиков избили нацгвардейца: им сообщили о подозрении

В Ивано-Франковске двое жителей Яремчи, 22 и 17 лет, в состоянии алкогольного опьянения напали на военнослужащего Нацгвардии. Пострадавшего 25-летнего гвардейца госпитализировали, следователи открыли уголовное производство по статье "Хулиганство", сообщает Полиция Ивано-Франковской области, передает УНН.

Как указано, 10 сентября во время патрулирования центра Ивано-Франковска военнослужащие Нацгвардии остановили двух мужчин, которые вели себя агрессивно и провоцировали прохожих.

Молодые люди приставали к гражданам, нецензурно выражались и игнорировали многочисленные замечания нацгвардейцев. А впоследствии на глазах у собравшихся рядом людей начали конфликтовать с военнослужащими. Одного из гвардейцев повалили на землю и нанесли ему многочисленные удары

По данным полиции, никаких вызовов на 102 по данному факту не поступало. Впрочем, нацгвардейцы все же задержали правонарушителей, которыми оказались жители Яремче "22 и 17 лет, и оба находились в состоянии алкогольного опьянения".

Пострадавший 25-летний военнослужащий доставлен в больницу. Медики диагностировали у него телесные повреждения. По данному факту следователи Ивано-Франковского районного управления полиции начали уголовное производство по ч.3 ст. 296 (Хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Следователи сообщили одному из фигурантов о подозрении