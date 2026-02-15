$42.990.00
У торговому центрі Харкова чоловік зірвався з непрацюючого ескалатора

Київ • УНН

Медики надали йому допомогу на місці, інформацію про подію внесли до Єдиного обліку, поліція проводить перевірку.

У торговому центрі Харкова чоловік зірвався з непрацюючого ескалатора

У Харкові 14 лютого в одному з торгових центрів стався нещасний випадок: 21-річний чоловік впав з ескалатора та травмував обличчя. Про це повідомили в Харківському районному управлінні поліції №1, передає УНН.

Деталі

Як повідомили правоохоронці, на момент падіння ескалатор не працював. За словами самого потерпілого, він намагався швидше спуститися вниз, але не втримався на сходинках і впав. Медики надали йому допомогу безпосередньо на місці події.

Чоловік заявив, що не має претензій до адміністрації торгового центру. Інформацію про інцидент внесено до Єдиного обліку.

Наразі  поліція проводить перевірку за фактом інциденту.

Нагадаємо, 31 січня в Києві під час зупинки метро рятувальники евакуювали із тунелів майже 500 пасажирів.

Олександра Василенко

СуспільствоКримінал
Техніка
Київ
Харків