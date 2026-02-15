В торговом центре Харькова мужчина сорвался с неработающего эскалатора

$42.990.00
51.030.00
ukenru
10:18 • 3454 просмотра
В НАБУ заявили о задержании на границе экс-министра энергетики Галущенко
09:15 • 9158 просмотра
В Мюнхене договорились о конкретных пакетах энергетической и военной помощи Украине до 24 февраля – Зеленский
08:20 • 18280 просмотра
Морозы и снег возвращаются: какой погоды ожидать в Украине в ближайшие три дня
14 февраля, 19:48 • 22091 просмотра
Зеленский получил премию Эвальда фон Клейста и упомянул Орбана
14 февраля, 17:06 • 31948 просмотра
Украина имеет немного ракет "Фламинго", ведь россиянам удалось поразить одну из производственных линий - Зеленский
14 февраля, 16:21 • 27568 просмотра
Владислав Гераскевич на Мюнхенской конференции выразил благодарность за поддержку УкраиныPhoto
14 февраля, 14:24 • 26861 просмотра
россия продолжит удары по инфраструктуре Украины в феврале 2026 года - ЦПД
14 февраля, 12:44 • 23244 просмотра
Зеленский: трехсторонние переговоры Украина-США-рф на следующей неделе должны быть серьезными и предметными
14 февраля, 12:18 • 20399 просмотра
путин может считать себя царем, но в реальности он раб войны - Зеленский
14 февраля, 11:01 • 16395 просмотра
В Китае заявили, что страна не вовлечена в войну между рф и Украиной и не имеет решающего влияния
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
2.9м/с
79%
745мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
США готовятся к гораздо более серьезному уровню эскалации с Ираном по сравнению с конфликтами, которые были ранее - Reuters15 февраля, 01:41 • 9204 просмотра
Новая Зеландия готовится к новым ливням после смертоносных наводнений15 февраля, 04:17 • 6866 просмотра
Авиакомпании отменяют рейсы в Париж из-за снегопада и гололеда05:59 • 5324 просмотра
Враг массированно атаковал Одесскую область, повреждена железнодорожная инфраструктураPhoto06:55 • 4490 просмотра
Обама отреагировал на расистское видео Трампа, где его с женой изобразили обезьянами10:10 • 5860 просмотра
публикации
Открытые конкурсы на госдолжности: вместо точечных "перезагрузок" необходима системная реформа
Эксклюзив
13 февраля, 11:25 • 83730 просмотра
Почему Дональд Трамп не давит на россию: политолог назвал причины
Эксклюзив
13 февраля, 10:00 • 136918 просмотра
Масленица: история праздника и традиционные блюда13 февраля, 07:25 • 75703 просмотра
Эксперт объяснил, почему льготы для авиаотрасли - это инвестиция, а не потери бюджета12 февраля, 11:15 • 92532 просмотра
В ПФУ объяснили, как маломобильным людям быстро возобновить пенсию после приостановки выплат11 февраля, 13:50 • 132615 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Герман Галущенко
Джеффри Эпштейн
Марко Рубио
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Мюнхен
Великобритания
Вашингтон
Реклама
УНН Lite
Голливуд готовит очередную перезагрузку "Ангелов Чарли" со сценаристом "Безумно богатых азиатов"14 февраля, 23:20 • 9388 просмотра
Известную украинскую блогершу Candy Superstar ограбили на 2 млн грнPhoto14 февраля, 08:54 • 18430 просмотра
Актриса Анна Саливанчук раскрыла свой вес и секреты идеальной фигуры13 февраля, 18:43 • 17659 просмотра
Орландо Блум засветился с молодой моделью на Super Bowl 2026 – парочка держалась за рукиPhoto13 февраля, 18:03 • 20863 просмотра
Топ-5 детективов с напряженным сюжетом и неожиданной развязкойVideo13 февраля, 09:44 • 44756 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Фильм
Хранитель
Truth Social

В торговом центре Харькова мужчина сорвался с неработающего эскалатора

Киев • УНН

 • 0 просмотра

Медики оказали ему помощь на месте, информацию о происшествии внесли в Единый учет, полиция проводит проверку.

В торговом центре Харькова мужчина сорвался с неработающего эскалатора

В Харькове 14 февраля в одном из торговых центров произошел несчастный случай: 21-летний мужчина упал с эскалатора и травмировал лицо. Об этом сообщили в Харьковском районном управлении полиции №1, передает УНН.

Детали

Как сообщили правоохранители, на момент падения эскалатор не работал. По словам самого потерпевшего, он пытался быстрее спуститься вниз, но не удержался на ступеньках и упал. Медики оказали ему помощь непосредственно на месте происшествия.

Мужчина заявил, что не имеет претензий к администрации торгового центра. Информация об инциденте внесена в Единый учет.

В настоящее время полиция проводит проверку по факту инцидента.

Напомним, 31 января в Киеве во время остановки метро спасатели эвакуировали из тоннелей почти 500 пассажиров.

Александра Василенко

ОбществоКриминал и ЧП
Техника
Киев
Харьков