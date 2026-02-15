В торговом центре Харькова мужчина сорвался с неработающего эскалатора

В Харькове 14 февраля в одном из торговых центров произошел несчастный случай: 21-летний мужчина упал с эскалатора и травмировал лицо. Об этом сообщили в Харьковском районном управлении полиции №1, передает УНН.

Детали

Как сообщили правоохранители, на момент падения эскалатор не работал. По словам самого потерпевшего, он пытался быстрее спуститься вниз, но не удержался на ступеньках и упал. Медики оказали ему помощь непосредственно на месте происшествия.

Мужчина заявил, что не имеет претензий к администрации торгового центра. Информация об инциденте внесена в Единый учет.

В настоящее время полиция проводит проверку по факту инцидента.

Напомним, 31 января в Киеве во время остановки метро спасатели эвакуировали из тоннелей почти 500 пассажиров.