У Тернополі завершились пошуково-рятувальні роботи після масованої атаки рф: 6 людей вважаються зниклими безвісти
Київ • УНН
Пошуково-рятувальні роботи у Тернополі завершено 22 листопада о 18:00, тривали 4 доби. Загинуло 33 людини, травмовано 94, 6 осіб, включаючи дитину, вважаються зниклими безвісти.
У Тернополі завершились пошуково-рятувальні роботи. Безвісти зниклими вважаються — 6 людей, з них 1 дитина, передає УНН із посиланням на ДСНС.
Пошуково-рятувальні роботи завершені. Тривають слідчі дії
Деталі
Як повдіомили рятувальники, роботи тривали 4 доби і завершилися 22 листопада о 18:00. Залучено підрозділи ДСНС із 9 областей, кінологи, важка техніка, медики та психологи. Роботи виконувалися у складних умовах, зокрема вручну на рівні 5–6 поверхів.
Загинуло 33 людини, з них 6 дітей. Травмовано — 94, з них 18 дітей. Врятовано — 46 людей, з них 7 дітей. Безвісти зниклими вважаються — 6 людей, з них 1 дитина.
Вивезено близько 1298 т будівельного сміття.
Під час робіт рятувальники знайшли 3 домашні тварини (2 кішки та папуга) в передали їх власникам.
Нагадаємо
19 листопада росія атакувала Тернопіль. Основні аварійно-рятувальні та пошукові роботи проводилися на двох локаціях. На одній із них багатоквартирний будинок зазнав значних руйнувань, частина людей була під завалами та заблокована у квартирах. Рятувальники гасили пожежі та розбирали конструкції одночасно.