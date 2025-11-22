У Тернополі завершились пошуково-рятувальні роботи після масованої атаки рф: 6 людей вважаються зниклими безвісти

$42.150.00
48.520.00
ukenru
17:42 • 3772 перегляди
Не остаточна пропозиція: Трамп зробив заяву про свій мирний план для України
16:36 • 9694 перегляди
Українців попередили про відключення 23 листопада: скільки черг буде без світла
16:29 • 9424 перегляди
Рубіо та Віткофф завтра прибудуть до Женеви для обговорення мирного плану для України - ЗМІ
14:45 • 11198 перегляди
Кордони не повинні змінюватися силою: західні лідери на саміті G20 висловили підтримку Україні
14:16 • 13286 перегляди
У Тернополі четверту добу тривають пошуково-рятувальні роботи після удару рф: сім людей ввжаються зниклими безвістиVideo
13:41 • 12420 перегляди
О 16:00 відбудеться загальнонаціональна хвилина мовчання та розпочнеться акція "Свічка пам'яті": як Україна вшановує жертв голодоморівPhoto
22 листопада, 11:14 • 15569 перегляди
Україна цими днями у Швейцарії розпочинає з США консультації щодо параметрів мирної угоди - Умєров
22 листопада, 11:08 • 18481 перегляди
Наймолодшій - 18 років, найстаршому - 58: Україна повернула 31 цивільного громадянина з білорусіPhoto
22 листопада, 10:59 • 20848 перегляди
В Офісі Зеленського анонсували консультації щодо кроків для закінчення війни "цими днями": хто у складі делегації України
21 листопада, 21:58 • 27012 перегляди
Зеленському доведеться схвалити мирний план США або війна триватиме - Трамп
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+3°
4м/с
95%
753мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Може вбачати блеф: The Times роз'яснило, що може думати Трамп про позицію Зеленського на тлі мирного плану22 листопада, 09:10 • 10965 перегляди
"Мало гнучкості": FT дізналося деталі переговорів Дрісколла з європейськими послами у Києві на тлі ультиматуму щодо мирного плану22 листопада, 09:48 • 7392 перегляди
У білорусі заявили, що лукашенко помилував 31 українця: деталі22 листопада, 10:15 • 5382 перегляди
ТСК намагалась примусово доставити в Верховну Раду керівника фундації DEJURE Михайла Жернакова, який ігнорує всі виклики22 листопада, 10:56 • 4644 перегляди
У Женеві завтра відбудеться обговорення мирного плану для України: хто долучиться14:55 • 4102 перегляди
Публікації
П’ять фільмів про зимові пригоди: що подивитися на вихіднихVideo21 листопада, 18:00 • 48464 перегляди
Хрусткі та соковиті чебуреки: топ-5 найкращих рецептів Photo21 листопада, 17:13 • 38681 перегляди
Є сумніви, що росія буде його підписувати: експерти оцінили "мирний план" США
Ексклюзив
21 листопада, 16:05 • 45907 перегляди
"Смерть за великі гроші": історії клієнтів скандальної одеської клініки OdrexPhotoVideo21 листопада, 11:38 • 52576 перегляди
Ціни на газ у Європі та нафта падають на тлі мирного плану Трампа між Україною та рф21 листопада, 09:41 • 50172 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Рустем Умєров
Кір Стармер
Емманюель Макрон
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Франція
Німеччина
Велика Британія
Реклама
УНН Lite
Дружину віцепрезидента США Венса помітили без обручки під час офіційного заходуVideo22 листопада, 08:13 • 18038 перегляди
Експрезидент Франції Саркозі видасть мемуари про свої 20 днів у в'язниціPhoto22 листопада, 07:49 • 21904 перегляди
П’ять фільмів про зимові пригоди: що подивитися на вихіднихVideo21 листопада, 18:00 • 48464 перегляди
Донька поділилася зворушливим зізнанням про боротьбу Брюса Вілліса з деменцієюVideo21 листопада, 09:58 • 42641 перегляди
"Міс Всесвіт" стала представниця Мексики після скандалуPhotoVideo21 листопада, 06:32 • 56962 перегляди
Актуальне
Дипломатка
The Guardian
Техніка
Bild
Ту-160

У Тернополі завершились пошуково-рятувальні роботи після масованої атаки рф: 6 людей вважаються зниклими безвісти

Київ • УНН

 • 1390 перегляди

Пошуково-рятувальні роботи у Тернополі завершено 22 листопада о 18:00, тривали 4 доби. Загинуло 33 людини, травмовано 94, 6 осіб, включаючи дитину, вважаються зниклими безвісти.

У Тернополі завершились пошуково-рятувальні роботи після масованої атаки рф: 6 людей вважаються зниклими безвісти

У Тернополі завершились пошуково-рятувальні роботи. Безвісти зниклими вважаються — 6 людей, з них 1 дитина, передає УНН із посиланням на ДСНС.

Пошуково-рятувальні роботи завершені. Тривають слідчі дії 

- йдеться у повідомленні.

Деталі

Як повдіомили рятувальники, роботи тривали 4 доби і завершилися 22 листопада о 18:00. Залучено підрозділи ДСНС із 9 областей, кінологи, важка техніка, медики та психологи. Роботи виконувалися у складних умовах, зокрема вручну на рівні 5–6 поверхів.

Загинуло 33 людини, з них 6 дітей. Травмовано — 94, з них 18 дітей. Врятовано — 46 людей, з них 7 дітей. Безвісти зниклими вважаються — 6 людей, з них 1 дитина.

Вивезено близько 1298 т будівельного сміття.

Під час робіт рятувальники знайшли 3 домашні тварини (2 кішки та папуга) в передали їх власникам.

Кількість жертв російської атаки у Тернополі зросла до 33, знайшли тіло жінки - ДСНС22.11.25, 17:28 • 2270 переглядiв

Нагадаємо

19 листопада росія атакувала Тернопіль. Основні аварійно-рятувальні та пошукові роботи проводилися на двох локаціях. На одній із них багатоквартирний будинок зазнав значних руйнувань, частина людей була під завалами та заблокована у квартирах. Рятувальники гасили пожежі та розбирали конструкції одночасно.

Антоніна Туманова

Війна в Україні
Тварини
Техніка
Війна в Україні
Державна служба України з надзвичайних ситуацій
Тернопіль